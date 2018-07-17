Замглавы ЦИК: Украинским депутатам нужно оставить неприкосновенность

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Мы сейчас видим, что провластные и оппозиционные политики говорят одно и то же: что неприкосновенность нужно отменить, она не нужна. Давайте смотреть с практической точки зрения. Украина — это государство молодой демократии. Я не могу сейчас положа руку на сердце сказать, что у нас необратимые демократические процессы. К сожалению, сейчас не могу. Всякое может быть, мы не знаем, кто победит на президентских выборах и с какими нездоровыми амбициями эта личность может тянуть страну в бездну. Всякое может быть. Поэтому я бы в этой ситуации все-таки остановился и подумал о том, что депутатская неприкосновенность — это не особая привилегия. Это составляющая парламентаризма. Это гарантия независимости народного депутата, что его завтра в зал не выведут и не заберут в СИЗО . Точно так же не будут влиять на членом его семьи», — заявил Магера.

Он предложил вместо этого ограничить депутатскую неприкосновенность, приняв во внимание опыт стран европейского континента. В частности, в некоторых странах депутатский иммунитет не распространяется на тяжкие преступления.

В последнее время на Украине все чаще звучат голоса об отмене депутатской неприкосновенности. При этом данную риторику у оппозиции перехватил и президент страны Петр Порошенко