Ещё
На развитие дорожной инфраструктуры в пяти украинских городах выделят 75 млн евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На развитие дорожной инфраструктуры в пяти украинских городах выделят 75 млн евро 

Auto.Today 15 часов назад
Фото: Auto.Today
В пресс-службе Государственного агентства автодорог Украины сообщили, что между Украиной и Европейским инвестиционным банком было заключено соглашение на финансирование Проекта развития качества и степени безопасности автодорог в населенных пунктах страны. Согласно этому документу более 37,5 млн евро выделяется на киевские дороги. Деньги будут перечислены на счета КК «Киевавтодор» и КП «Центр дорожного движения Киева».
Из этих средств коммунальная корпорация «Киевавтодор» должна потратить почти 11 млн евро на обустройство 12 велосипедных маршрутов вдоль столичных дорог общей протяженностью около 123 километра. А коммунальное предприятие «Центр дорожного движения Киева» обязуется освоить около 28 млн евро на создание второго пункта управления на левом берегу Киева, оборудованного современным оборудованием и программным обеспечением.
Кроме того, проектом предусмотрена модернизация «Автоматизированной системы управления дорожным движением», создание «умных» транспортных систем и комплексов мониторинга транспортных потоков. На эти цели будет выделено более 14 млн евро. Остальные деньги планируется потратить на создание систем безопасного движения для нерегулируемых перекрестков и опасных переходов, а также на систему перераспределения транспортного потока для моста Патона. Всего Евроинвестбанк должен выделить на развитие дорожной инфраструктуры в пяти крупных украинских городах около 75 млн евро.
Auto.Today: последние новости
В Киеве хотят провести реорганизацию движения городского транспорта За полгода ремонт дорог местного значения обошелся Украине в 11 млрд гривен СЕТАМ устроит распродажу конфискованных мотоциклов по сниженным ценам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии267
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе108
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Финалистку Missis World Russia забили молотком56
Трамп определился с отношением к России582
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение