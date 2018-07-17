На развитие дорожной инфраструктуры в пяти украинских городах выделят 75 млн евро

В пресс-службе Государственного агентства автодорог Украины сообщили, что между Украиной и Европейским инвестиционным банком было заключено соглашение на финансирование Проекта развития качества и степени безопасности автодорог в населенных пунктах страны. Согласно этому документу более 37,5 млн евро выделяется на киевские дороги. Деньги будут перечислены на счета КК «Киевавтодор» и КП «Центр дорожного движения Киева».

Из этих средств коммунальная корпорация «Киевавтодор» должна потратить почти 11 млн евро на обустройство 12 велосипедных маршрутов вдоль столичных дорог общей протяженностью около 123 километра. А коммунальное предприятие «Центр дорожного движения Киева» обязуется освоить около 28 млн евро на создание второго пункта управления на левом берегу Киева, оборудованного современным оборудованием и программным обеспечением.

Кроме того, проектом предусмотрена модернизация «Автоматизированной системы управления дорожным движением», создание «умных» транспортных систем и комплексов мониторинга транспортных потоков. На эти цели будет выделено более 14 млн евро. Остальные деньги планируется потратить на создание систем безопасного движения для нерегулируемых перекрестков и опасных переходов, а также на систему перераспределения транспортного потока для моста Патона. Всего Евроинвестбанк должен выделить на развитие дорожной инфраструктуры в пяти крупных украинских городах около 75 млн евро.