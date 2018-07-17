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МИД РФ: Снятие с Украины в деле МН17 вины за незакрытое воздушное пространство — вопиющий факт
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МИД РФ: Снятие с Украины в деле МН17 вины за незакрытое воздушное пространство — вопиющий факт 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
«С момента гибели в Донбассе рейса МН17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнз» прошло 4 года. Эта катастрофа унесла жизни 298 невинных людей, среди которых были граждане многих государств. Вновь выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в комментарии.
В МИД РФ напомнили, что Россия с самого начала последовательно выступала за тщательное и объективное международное расследование катастрофы малайзийского «Боинга», была у истоков принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Кроме того, РФ сразу предложила все необходимое техническое и экспертное содействие, в том числе с учетом имеющегося опыта расследования крушения самолета авиакомпании «Сибирь», сбитого силами ПВО Украины в 2001 году над Черным морем.
В то же время Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, практически проигнорировали важнейшую информацию, которую Россия предоставляла следствию в течение всего этого времени как на добровольной основе, так и в рамках механизма правовой помощи. Вместо этого следователи начали опираться на данные соцсетей и непроверенные источники.
Кроме того, несмотря на то, что Россию не допустили к участию в ССГ, участником группы стала Украина, что позволяет ей, при том, что эта страна — заинтересованная сторона — влиять на результаты расследования.
«Киеву спускают с рук непредоставление таких важных сведений, как данные PЛC, информация о расположении и активности украинских сил ПВО, записи разговоров украинских диспетчеров. Вопиющим фактом является то, что Нидерланды фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке страны», — указывается в заявлении.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности 2166 и по-прежнему готова оказывать содействие расследованию, чтобы добиться установления истины и привлечения к ответственности виновных.
Украина неоднократно обвиняла Россию в катастрофе рейса МН17 над Донбассом. В то же время, сама Украина, несмотря на то, что на востоке страны велись активные боевые действия, применялась военная авиация, а также средства ПВО, не закрыла воздушный коридор над зоной боевых действий, что и привело в конечном итоге к трагедии.
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