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В Киеве хотят провести реорганизацию движения городского транспорта
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В Киеве хотят провести реорганизацию движения городского транспорта 

Auto.Today 16 часов назад
Фото: Auto.Today
Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета Александр Пабат, в столице планируется крупномасштабная реорганизация движения общественного транспорта. По рекомендации Всемирного банка могут закрыть 118 существующих маршрутов, открыть 19 новых и поменять схему движения еще 46, передает KievTime.
Кроме того, Всемирный банк советует украинским депутатам ввести еще один автобусный маршрут (сейчас их 76), а также сократить численность маршруток с 156 до 67, троллейбусных маршрутов с 47 до 42 и трамвайных маршрутов с 23 до 19.
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