В Киеве хотят провести реорганизацию движения городского транспорта

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета Александр Пабат, в столице планируется крупномасштабная реорганизация движения общественного транспорта. По рекомендации Всемирного банка могут закрыть 118 существующих маршрутов, открыть 19 новых и поменять схему движения еще 46, передает KievTime.

Кроме того, Всемирный банк советует украинским депутатам ввести еще один автобусный маршрут (сейчас их 76), а также сократить численность маршруток с 156 до 67, троллейбусных маршрутов с 47 до 42 и трамвайных маршрутов с 23 до 19.