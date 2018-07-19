Украина начала импортировать жидкий хлор

В связи с проблемами на предприятии «Днепразот», вызванными слишком высокими ценами на газ, Украина начала импортировать из Румынии жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов страны Ольга Бабий.

Бабий сообщила в интервью телеканалу «112 Украина», что хлор из Румынии поступает малыми партиями, по 30-40 тонн в неделю, однако это не удовлетворяет потребностям Украины. По ее словам, польский и словацкий хлор может начать поступать на Украину до конца лета.

«Что касается Узбекистана , они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», — добавила она.

Бабий сообщила, что сейчас переоборудуются все мощности, чтобы Киев и Кривой Рог могли принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей.

Эксперт добавила, что ситуация, сложившаяся в стране в связи с нехваткой хлора, является сложной. По ее оценке, имеющихся запасов Украине хватит минимум на пять дней, максимум — на две недели.

Бабий отметила, что «Днепроазот» должен возобновить поставки, в настоящее время ведутся переговоры с руководством предприятия.

В начале июля украинцев предупредили о возможности полного прекращения подачи питьевой воды в связи с остановкой производства хлора на «Днепразоте». Это единственный в стране завод, производящий хлор для обеззараживания воды.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с питьевой водой на Украине.