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Украина начала импортировать жидкий хлор
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Украина начала импортировать жидкий хлор 

Деловая газета «Взгляд» 19 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В связи с проблемами на предприятии «Днепразот», вызванными слишком высокими ценами на газ, Украина начала импортировать из Румынии жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов страны Ольга Бабий.
Бабий сообщила в интервью телеканалу «112 Украина», что хлор из Румынии поступает малыми партиями, по 30-40 тонн в неделю, однако это не удовлетворяет потребностям Украины. По ее словам, польский и словацкий хлор может начать поступать на Украину до конца лета.
«Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», — добавила она.
Бабий сообщила, что сейчас переоборудуются все мощности, чтобы Киев и Кривой Рог могли принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей.
Эксперт добавила, что ситуация, сложившаяся в стране в связи с нехваткой хлора, является сложной. По ее оценке, имеющихся запасов Украине хватит минимум на пять дней, максимум — на две недели.
Бабий отметила, что «Днепроазот» должен возобновить поставки, в настоящее время ведутся переговоры с руководством предприятия.
В начале июля украинцев предупредили о возможности полного прекращения подачи питьевой воды в связи с остановкой производства хлора на «Днепразоте». Это единственный в стране завод, производящий хлор для обеззараживания воды.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с питьевой водой на Украине.
Сообщалось, что из-за проблем с очисткой воды производство ряда компаний, в том числе Pepsi и Coca-Cola, может быть остановлено на Украине.
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