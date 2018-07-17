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Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
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Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз 

Дни.ру 16 часов назад
Фото: Дни.ру
Участники «Квартета И» заявили, что откажутся от выступления на территории Крыма, если получат приглашения от местных организаторов. Актер Ростислав Хаит напомнил, что его коллеге Нонне Гришаевой уже поступили угрозы с украинской стороны после визита на ставший российским полуостров.
Хаит опасается аналогичных проблем, так как он является гражданином Украины и не готов утратить возможность встречаться с родственниками в Одессе. «Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали „не приезжай, будет плохо“, — рассказал он.
По словам артиста, Гришаева активно поддерживает действую власть в России, передает радиостанция „Говорит Москва“. Таким образом, в соответствии с украинским законодательством, если она въехала в Крым туда не через территорию Незалежной, то она нарушила закон.
Кроме того, Хаит заверил, что участники „Квартета И“ не поехали бы в Крым, так как „ситуация пока она не прояснилась“. „При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?“, — объяснил артист.
Ранее в одесском театре отменили спектакль „Варшавская мелодия“ с Нонной Гришаевой. Украинская пресса сообщала, что националисты требуют запретить артистке въезд в страну из-за посещения Крыма.
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