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Дмитрий Заборин: Трамп попал в совершенно «украинскую» ситуацию
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Дмитрий Заборин: Трамп попал в совершенно «украинскую» ситуацию 

Украина.ру 16 часов назад
Фото: Украина.ру
Вы не находите перемогу, а она есть. Г-н Трамп находится в совершенно «украинской» ситуации. Есть некое годами сложившееся «верное мнение», есть назначенный и одобренный враг, есть некое единство тех, кто на верном мнении нормально зарабатывает. А тут выходит один такой чувак и говорит: да вы все неправы. Нам нужно совершенно другое решение и оно в наших интересах.
Что дальше?
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Причем невыносимо громкое, истеричное и максимально оскорбительное. Включая совершенно глухих журналистов на вчерашней пресс-конференции. «Упоротых» — такой есть украинский политологический термин. Так что Дональду Федоровичу просто не позавидуешь.
Да! А перемога заключается в том, что вот это «а» капслоком как феномен выкристализовался в Украине и просто обязан получить какое-то особенное название для будущих учебников. Можете даже накидывать варианты.
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