Дмитрий Заборин: Трамп попал в совершенно «украинскую» ситуацию

Вы не находите перемогу, а она есть. Г-н Трамп находится в совершенно «украинской» ситуации. Есть некое годами сложившееся «верное мнение», есть назначенный и одобренный враг, есть некое единство тех, кто на верном мнении нормально зарабатывает. А тут выходит один такой чувак и говорит: да вы все неправы. Нам нужно совершенно другое решение и оно в наших интересах.

Что дальше?

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Причем невыносимо громкое, истеричное и максимально оскорбительное. Включая совершенно глухих журналистов на вчерашней пресс-конференции. «Упоротых» — такой есть украинский политологический термин. Так что Дональду Федоровичу просто не позавидуешь.