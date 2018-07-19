Ещё
Власти Украины поручили обеспечить безопасность во время дня крещения Руси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

Власти Украины поручили обеспечить безопасность во время дня крещения Руси 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко поручил правоохранительным органам гарантировать безопасность во время мероприятий по празднованию 1030-летия «крещения Киевской Руси-Украины».
По словам Розенко, от общественных и религиозных организаций, в частности от непризнанных мировым православием Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, поступили обращения о проведении массовых мероприятий, в частности, 28 июля.
"Я поручаю правоохранительным органам, и обращаю на это внимание МВД и Нацполиции, гарантировать безопасность гражданам во время проведения этих мероприятий", — приводит в четверг слова Розенко пресс-служба вице-премьера.
В России 28 июля отмечается праздник — День крещения Руси. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В 2018 году Русская православная церковь отметит 1030-летие крещения Руси. В свою очередь Киев называет день 28 июля празднованием «крещения Киевской Руси-Украины».
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватах православных храмов.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине238
Казаки просят отменить пенсии341
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»149
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного17
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение