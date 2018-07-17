Виталик, це перебор: в Европе проезд бесплатно, а на Украине по 8 гривен 

Экономист Андрей Блинов пишет, что пока в дамках оказались водители маршруток.
В Киеве множатся баннеры с обращениями к киевском градоночальнику Виталию Кличко.
Такова плата за Майдан, пишет украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
И здесь Путин виноват, иронизирует блогер Мирослава Бердник.
Цены растут, а сервис стоит на месте, возмущаются киевляне.
А вот еще немного фотофактов, до чего дошел прогресс в европейской столице.
А теперь Европа. В Эстонии, например, общественный транспорт для жителей страны — бесплатный.
Повышают те, кто, собственно, общественным транспортом не пользуется.
О повышении тарифов на проезд уже начали слагать стихи
При Януковиче 8 гривен составляли целый доллар. Получается, Кличко еще и понизил цены на проезд, смеются пользователи.