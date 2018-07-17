Виталик, це перебор: в Европе проезд бесплатно, а на Украине по 8 гривен

Экономист Андрей Блинов пишет, что пока в дамках оказались водители маршруток.

В Киеве множатся баннеры с обращениями к киевском градоночальнику Виталию Кличко

Такова плата за Майдан, пишет украинский политолог Дмитрий Корнейчук

И здесь Путин виноват, иронизирует блогер Мирослава Бердник

Цены растут, а сервис стоит на месте, возмущаются киевляне.

А вот еще немного фотофактов, до чего дошел прогресс в европейской столице.

А теперь Европа. В Эстонии , например, общественный транспорт для жителей страны — бесплатный.

Повышают те, кто, собственно, общественным транспортом не пользуется.

О повышении тарифов на проезд уже начали слагать стихи

При Януковиче 8 гривен составляли целый доллар. Получается, Кличко еще и понизил цены на проезд, смеются пользователи.