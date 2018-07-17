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За полгода ремонт дорог местного значения обошелся Украине в 11 млрд гривен
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За полгода ремонт дорог местного значения обошелся Украине в 11 млрд гривен 

Auto.Today 18 часов назад
Фото: Auto.Today
Во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что за первое полугодие 2018 года на ремонт автодорог местного значения из украинского бюджета уже потрачено 11 млрд гривен, передает УНИАН.
«Дороги строятся по всем областям. Знаю, что есть ещё очень много дорог, которые нужно сделать, но объемы уже являются беспрецедентными. В том числе мы выделили 11 млрд на местные дороги, которые тоже делаются. То есть, фактически сейчас есть возможность организовывать масштабные работы по всей территории Украины. Хотя все понимают, что дойти до каждой дороги за один год невозможно», — заявил премьер и добавил, что еще 2,8 млрд гривен в этом году планируется потратить на дорожную безопасность.
Напомним, что по словам директора департамента стратегического развития дорожного рынка и автоперевозок Министерства инфраструктуры Виктора Сасина, регионы, которые будут плохо справляться со строительством и ремонтом дорог частично лишатся финансирования из Дорожного фонда.
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