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Звезды «О чем говорят мужчины» зареклись ехать в Крым
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Звезды «О чем говорят мужчины» зареклись ехать в Крым 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Артисты театра «Квартет И» не собираются выступать в Крыму из-за проблем, которые могут возникнуть у них на Украине. Об этом радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 17 июля, заявил один из основателей коллектива, актер и сценарист Ростислав Хаит.
С подобными проблемами столкнулась одна из участниц «Квартета И» Нонна Гришаева, напомнил Хаит. «Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали „не приезжай, будет плохо“. Нонна — человек активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то, в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон», — объяснил он.
«Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же я не буду ездить туда?» — подчеркнул актер.
Ранее в июле украинский сайт «Миротворец» объявил врагом Украины актера и режиссера Константина Хабенского за посещение Крыма. Артист посетил полуостров ради фестиваля «Алые паруса» в лагере «Артек».
Летом 2017 года в Одессе отменили спектакль с участием Гришаевой, посетившей Крым в 2016-м.
Ростислав Хаит — один из создателей театра «Квартет И». Он также выступил сценаристом и актером во франшизе «О чем говорят мужчины» и таких фильмах, как «День радио» и «День выборов». Вместе с Хаитом в «Квартете И» выступают другие звезды из «О чем говорят мужчины» — Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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