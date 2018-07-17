Ещё
Усик жестко ответил украинским журналистам по поводу Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Усик жестко ответил украинским журналистам по поводу Крыма 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Украинский боксер Александр Усик жестко ответил на провокационный вопрос со стороны журналиста. На пресс-конференция перед финальным поединком WBSS с Муратом Гассиевым​ его спросили: «Крымчане — это Украина?». Финал пройдет 21 июля в Москве. Напомним, Усик является уроженцем Симферополя.
— Я не попугай вам, чтобы по сто раз повторять, что, где, когда, — цитирует Усика sport.ua. — Вы можете туда просто проехать без границ? А вы можете полететь на самолете туда? Нет? А Почему? А кто-то из ваших близких может это сделать?
Скажите тогда, какая ваша цель? Зачем провоцировать меня и говорить такие глупости мне? Чтобы потом, какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили мне: «Ты — пес, предатель и все остальное?». Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Владимир Лютый: "В Украине идет геноцид народа, там невозможно жить" В Турции скончался украинец, которого избил россиянин из-за конфликта во время матча Россия - Хорватия ФИФА изучает видео Виды с выкриком "Слава Украине!" и словами про Белград
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде167
Тест: Выжили бы вы в царской России?46
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17359
Из высотки МГУ выбросился аспирант20
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение