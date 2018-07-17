Усик жестко ответил украинским журналистам по поводу Крыма

Украинский боксер Александр Усик жестко ответил на провокационный вопрос со стороны журналиста. На пресс-конференция перед финальным поединком WBSS с Муратом Гассиевым​ его спросили: «Крымчане — это Украина?». Финал пройдет 21 июля в Москве. Напомним, Усик является уроженцем Симферополя.

— Я не попугай вам, чтобы по сто раз повторять, что, где, когда, — цитирует Усика sport.ua. — Вы можете туда просто проехать без границ? А вы можете полететь на самолете туда? Нет? А Почему? А кто-то из ваших близких может это сделать?

Скажите тогда, какая ваша цель? Зачем провоцировать меня и говорить такие глупости мне? Чтобы потом, какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили мне: «Ты — пес, предатель и все остальное?». Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы.