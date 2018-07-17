Каждый пассажир киевского метро доплачивает главному олигарху Украины Ахметову 

Об этом заявил «Громадське» глава ассоциации потребителей энергетики, эксперт «Реанимационного пакета реформ» Андрей Герус.
«Итак, с каждого билета примерно 25% или 2 гривны идет на электроэнергию. А 25 копеек с каждого билета — это переплата по формуле «Роттердам+». Две поездки в день и уже 50 копеек, и так каждый день для тех, кто пользуется электротранспортом», — сказал эксперт.
Такую ситуацию аналитик считает узаконенным грабежом.
По его оценкам, только киевская подземка переплатит за год около 100 млн гривен из-за необоснованно завышенных тарифов на электроэнергию.
Ранее сообщалось, что внедрение формулы «Роттердам+» стало предметом расследования антикоррупционных органов, в частности НАБУ.
«Это дело является одним из наиболее актуальных, которое расследуют детективы НАБУ. Мы подготовили запросы на международно-правовую помощь», — заявил ранее на брифинге глава ведомства Артем Сытник.
«Роттердам+» — это формула расчета оптовых цен за электроэнергию. Она введена для выравнивания внутренних цен на уголь с мировыми и появилась после блокады торговли углем с временно неконтролируемыми территориями Донбасса. Теперь все потери, которые понес украинский олигарх Ринат Ахметов в результате утраты контроля над угольными шахтами в Донбассе, оплачивают украинские граждане.