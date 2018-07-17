Каждый пассажир киевского метро доплачивает главному олигарху Украины Ахметову

Об этом заявил «Громадське» глава ассоциации потребителей энергетики, эксперт «Реанимационного пакета реформ» Андрей Герус

«Итак, с каждого билета примерно 25% или 2 гривны идет на электроэнергию. А 25 копеек с каждого билета — это переплата по формуле «Роттердам+». Две поездки в день и уже 50 копеек, и так каждый день для тех, кто пользуется электротранспортом», — сказал эксперт.

Такую ситуацию аналитик считает узаконенным грабежом.

По его оценкам, только киевская подземка переплатит за год около 100 млн гривен из-за необоснованно завышенных тарифов на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что внедрение формулы «Роттердам+» стало предметом расследования антикоррупционных органов, в частности НАБУ.

«Это дело является одним из наиболее актуальных, которое расследуют детективы НАБУ. Мы подготовили запросы на международно-правовую помощь», — заявил ранее на брифинге глава ведомства Артем Сытник.