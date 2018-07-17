Коррупция и экологическая катастрофа: как Украина превращается в пустыню

В нем в частности говорится, что целый ряд крупных европейских компаний участвуют в коррупционных схемах, способствуя незаконной вырубке и экспорту украинского леса в обход моратория и сертификации Евросоюза

«Древесина, импортируемая из Украины , используется в огромном количестве продуктов по всей Европе. Ваша крыша, ваш пол, ваш стол, газета, которую вы читаете, вполне могут быть сделаны из украинского дерева. И если это так, то, скорее всего, это дерево было срублено и продано незаконно, благодаря коррупции, существующей на высоком уровне» — заявил Сэм Лоусон, директор организации Earthsight, на основании проводившихся в течение двух лет исследований.

Именно Евросоюз, по данным организации, является основным пунктом назначения незаконно вырубленных украинских лесов. Около 70% всей древесины, поступающей в ЕС, идет из Украины. За четыре года после Майдана экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, а в 2017 году леса было экспортировано на стоимость свыше миллиарда евро. Большую часть вполне здоровых деревьев уничтожают под предлогом «санитарных вырубок».

«Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний принимают участие в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил во время заготовки леса. И нет ничего более губительного, чем незаконная «санитарная рубка», — говорится в исследовании.

Согласно отчету организации, на Украине действует около 12 тысяч теневых лесопилок, производящих пиломатериалы именно из леса, подвергшегося «санитарным вырубкам».

Как утверждал ранее заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк , происходит это потому, что лесники сами решают, что именно подлежит «санитарной вырубке», являясь при этом материально заинтересованной стороной.

«Лесная отрасль сейчас такая хитрая, что лесники сами устанавливают правила, сами рубят, сами имеют с этого деньги, сами себя контролируют», — комментировал Василец заявления о масштабных вырубках.

В целом, как утверждают британские экологи, Украина ежегодно продает другим странам 1,2 млн кубометров пиломатериалов, не существующих ни в одном официальном документе о производстве. Не менее шокировал их и от факт, что украинские чиновники, с которыми они общались, не просто рассказывали, а даже хвастались тем, как умело они обходят существующие нормы, правила и ограничения.

В Евросоюзе с 2013 г. действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС (EUTR), запрещающий импорт незаконной древесины. Тем не менее, эти ограничения оказываются фикцией. Из Украины в Евросоюз поступает больше незаконно срубленного дерева, чем из стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки вместе взятых. Иными словами, в данном случае можно говорить о традиционном и ничем не ограниченном разграблении природных ресурсов какой-нибудь страны в период колониализма. Регламент ЕС (EUTR) формально запрещает компаниям закупать незаконно срубленный лес напрямую, но не запрещает закупать его у посредников.

В августе 2017 года президент Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение требований охраны природных лесов и незаконную вырубку деревьев, но, как мы видим, закон остался обычной декларацией. Сохранение украинских лесов предполагает конфликт с европейскими партнерами, а этого как раз нынешние украинские власти себе позволить не могут, попав в кабальную зависимость.

Следовательно, на массовую незаконную вырубку можно закрыть глаза — ведь это делается на благо Евросоюза, который тщательно бережет свои леса, а древесина европейцам, тем не менее, необходима.

Самым крупными покупателями украинской древесины, по данным исследования, являются такие компании, как Egger, Kronospan и Swiss-Krono — производители деревянных панелей, крупнейшая бумажная корпорация International Paper, чешская корпорация по производству бумажной упаковки Mondi, а также производитель вискозного волокна компания Lenzing, которая продает его потом корпорации H&M для производства брендовой одежды. Активно закупает незаконно вырубленный украинский лес корпорация Schweighofer, а затем продает ее корпорации IKEA для производства мебели.

В данном контексте следует напомнить, что снятие моратория на вырубку леса-кругляка было одним из условий получения новых кредитов от ЕС, поскольку мораторий, по мнению чиновников ЕС, нарушает пункты соглашения о Евроассоциации и принципы свободной торговли.

Саммит ЕС в Брюсселе

Однако массовая вырубка в угоду европейским партнерам может со временем превратить Украину в пустыню. С 2014 года леса массово уничтожают на Полесье, Волыни, в Закарпатье, Черниговской, Одесской и Черкасской областях. Множество случаев незаконных вырубок зафиксировано на Донбассе, где нередко действуют по принципу «война все спишет».

В Киевской области ситуация не намного лучше: как писала в в 2016 году New York Times , активно рубят даже лес в районе Чернобыля , при этом угрозу здоровью в данном случае представляют не столько сами деревья, сколько поднимающаяся радиоактивная пыль, которую ветром разносит на десятки километров вокруг.

Как следствие, учащаются наводнения и паводки, исчезают редкие виды растений и животных, меняется климат. В марте этого года координатор по вопросам экологической политики фонда World Wildlife Fund Светлана Матус утверждала, что участившиеся паводки на западной Украине являются прямым следствием хищнической вырубки лесов. «В горах много нелегальных лесопилок. Лес рубят, все щепки идут вниз и загораживают русло», — констатировала Матус.

16 июля бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщил о массовой вырубке лесов Херсонской области вдоль Северо-Крымского канала, где они были насажены в свое время для противодействия опустыниванию региона. И происходит уничтожение лесов, по его словам, опять же под предлогом «санитарной вырубки».

«Лесорубы» оставляют после себя настоящую Хиросиму. И все это из-за денег. С приходом новых цен на газ и электроэнергию все стали экономить. Огромное количество фирм, организаций, частных лиц начали экономить, и перешли на более дешевое топливо — на дрова. В результате цена на дрова резко подскочила, даже возник определенный дефицит. В переводе на экономические категории, дрова сегодня — очень ликвидный товар. Кубометр дров стоит 700-800 грн, доходит и до тысячи. Значит, стоимость машины дров может доходить до 10 тысяч. Разве могут устоять несчастные деревья против таких денег? Вот и рубят: в сельской местности вырубают посадки, лесозащитные полосы», — сообщает Журавко.

По его словам, власти не только игнорируют данную проблему, но и покрывают преступников, в результате чего региону грозит невиданная природная катастрофа.

Еще в прошлом году бывший депутат Верховной Рады академик Виталий Журавский заявлял, что нелегальная вырубка достигла критического уровня и, по некоторым оценкам, уже уничтожено свыше 30% украинских лесов. «Исчезновение лесного фонда чревато экологической катастрофой невиданных масштабов. Если ситуация не изменится — в ближайшее время нам не миновать изменения климата и частых степных бурь. Лес надо восстанавливать, повсеместно высаживая молодые деревья весной и осенью», — говорил Журавский.

Ранее директор Института охраны почв Украины Игорь Яцук.предупреждал, что 40% территории Украины грозит опустынивание. «Для Украины проблема опустынивания является очень актуальной и проявляется преимущественно в областях степной зоны, а это 40% территории Украины. Частые засухи будут особенно критичны для Николаевской, Херсонской, Одесской областей. Причинами опустынивания „по-украински“ является чрезвычайно высокий уровень распаханности и деградация полезащитных лесополос. Предупреждением для нас есть Олешковские пески на Херсонщине, которые давно имеют славу крупнейшей пустыни Европы», — утверждал Яцук.

В целом же, последние четыре года мы наблюдаем в отношении украинских лесов политику, которая обычно свойственна либо мародерам, либо оккупационным властям, действующим по принципу «после меня хоть трава не расти». И в этом им активно помогают европейские партнеры, пусть даже лицемерно финансируя периодически неправительственные экологические организации. Украинский лес им нужен — он дешевый, качественный и находится у границ ЕС. Из дешевого и незаконно срубленного леса делают массу дорогих товаров — от брендовой одежды до мебели в стиле «Прованс». Некоторые из этих товаров затем продадут и самим украинцам, проживающим там, где еще недавно шумели буковые леса.