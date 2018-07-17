Тимошенко обнаружила на Украине «полномасштабные политические репрессии»

К такому выводу политик пришла в связи с инцидентом с одним из партийцев, которого в ночь на вторник задержали неизвестные в форме.

"Политические репрессии вернулись в Украину ! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту «Борисполь». На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева . Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля — за пределами Украины и за пределами правового поля", — написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, вызвать полицию, чтобы зафиксировать «факт кражи неизвестными лицами личных вещей Константина Бондарева», заявление оформляли несколько часов, поэтому глава столичной парторганизации «Батькивщины» смог пересечь украинскую границу «со справкой» только под утро.

На снятом специально по этому случаю видео лидер «Батькивщины» обвинила в «репрессиях» действующего президента Украины Петра Порошенко

«На наших активистов по поручению президента Украины началась охота. Повторяются те же действия, которые делал Янукович. Мы осознаем, что мы живем в неправовом государстве. Каждый, кто одет в военную форму, может по-бандитски схватить человека, если он не понравился, терроризировать, забирать личные вещи. И это делают силовые структуры, которые должны защищать украинцев. Или это государство, за которое мы боролись!», — заявила Тимошенко.

По ее словам, террор против «Батькивщины» — «достиг апогея».

«Полномасштабные политические репрессии вернулись в Украину!», — считает лидер партии. Она пообещала не оставить инцидент в аэропорту «Борисполь» без внимания и выяснить, почему Служба безопасности Украины (СБУ) «вместо того, чтобы заниматься диверсантами, сепаратистами, преследует политических оппонентов».

Довольно-таки запоздалое прозрение — после победы «евромайдана», к которому Тимошенко и ее партия, что говорится, приложили руку, СБУ только тем и занимается, что преследует политических оппонентов майданной власти и вообще всех недовольных. И не только СБУ…

По данным руководителя Центра «Свобода слова» Елены Бондаренко, на Украине в настоящее время может быть от 4 до 5 тысяч политзаключенных — тех, кто сидит за решеткой за свои убеждения.

«Это те люди, которые выступали за прекращение войны, это те люди, которые выступали против разжигания ненависти и розни в нашей стране», — говорит Бондаренко.

Она подчеркнула, что речь идёт о людях, которые «не брали в руки оружия, которые не участвовали в войне, которые не призывали жечь, убивать, насиловать и резать своих политических оппонентов», то есть, только о тех, кто выступал «за мирное разрешение проблем в Украине, за мирное разрешение политического и военного конфликта».

В качестве примера Бондаренко привела дело журналиста Руслана Коцабы, который полтора года провел в СИЗО фактически за призыв к миру на Украине.

Отметим, Коцаба судом оправдан, но продолжают судить журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за публикации в СМИ. Он провел 11 месяцев в житомирском СИЗО и лишь недавно суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Журналист считает, что нынешнему украинскому режиму нужна война — «для оправдания репрессий».

В госизмене обвиняют и руководителя фактически разгромленного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского , уже более двух месяцев находящегося в херсонском СИЗО. Ему по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ заявили, что раскрыта деятельность «сети медиа-структур, подконтрольных РФ »… Суд в Херсоне 11 июля продлил срок ареста журналиста еще на два месяца — до 13 сентября.

Кирилл Вышинский суд Херсон

российском МИД выступили с решительным осуждением действий киевских властей в отношении Вышинского, расценив это как «вопиющий произвол». Немедленно освободить руководителя РИА Новости Украина призвала украинские власти Международная федерация журналистов (IFJ), напомнив, что свобода прессы гарантирована украинской Конституцией.

Можно вспомнить дело журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина (сидели в СИЗО, сейчас — под домашним арестом, возможно, свою роль сыграло письмо европарламентариев). Их судят, по сути, за поездку в Донецк , совершенную тогда, когда не было еще никаких ограничений, связанных с конфликтом.

Можно вспомнить об убитых Олесе Бузине и Павле Шеремете, о нападениях на редакции, о многочисленных случаях физических расправ над неугодными журналистами, политиками, общественными деятелями.

Но всего этого этого в «Батькивщине» не замечали и не замечают — возможно, эти репрессии недостаточно полномасштабные?

Отметим, Юлия Тимошенко является одним из основных кандидатов на победу в будущих президентских выборах на Украине. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» (обнародованы 12 июля), за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. На втором месте лидер партии «Гражданская позиция Анатолий Гриценко — за него готовы отдать свои голоса 9,7% респондентов, третья позиция за лидером фракции „Оппозиционного блока“ Юрием Бойко — 8,9%.

Предвыборные расклады могут, конечно, измениться. Но если Тимошенко станет президентом, прекратятся ли на Украине политические репрессии? Вопрос открытый…