Порошенко авторитарен и эгоцентричен — политтехнолог президента Украины

Об этом в интервью « Украинской правде » рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, который до 2012 года консультировал Порошенко.

«Очень часто он может быть недоволен, раздражен и кричать на сотрудников. Но на кого он кричит или не кричит — зависит от степени близости к нему», — сказал он.

При этом больше всего от Порошенко достается близким.

«Если человек достаточно близок и входит в его окружение, он может получить от Петра Алексеевича очень серьезный негатив. Но если Петр Алексеевич понимает, что человек не завязан на него и после такого конфликта просто уйдет, он старается себя сдерживать», — заявил Гайдай.

Он также назвал украинского президента авторитарным и эгоцентричным человеком.

«Все должно быть завязано на него, он должен принимать решения», — подчеркнул Гайдай.

Украинского президента часто называют одним из самых эгоцентричных украинских политиков. Недавно ряд украинских СМИ заявил об обнаружении личной страницы Порошенко в Facebook. Если верить им, президент скрывался под псевдонимом Peter Lions.