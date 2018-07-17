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Порошенко авторитарен и эгоцентричен — политтехнолог президента Украины
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Порошенко авторитарен и эгоцентричен — политтехнолог президента Украины 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, который до 2012 года консультировал Порошенко.
«Очень часто он может быть недоволен, раздражен и кричать на сотрудников. Но на кого он кричит или не кричит — зависит от степени близости к нему», — сказал он.
При этом больше всего от Порошенко достается близким.
«Если человек достаточно близок и входит в его окружение, он может получить от Петра Алексеевича очень серьезный негатив. Но если Петр Алексеевич понимает, что человек не завязан на него и после такого конфликта просто уйдет, он старается себя сдерживать», — заявил Гайдай.
Он также назвал украинского президента авторитарным и эгоцентричным человеком.
«Все должно быть завязано на него, он должен принимать решения», — подчеркнул Гайдай.
Украинского президента часто называют одним из самых эгоцентричных украинских политиков. Недавно ряд украинских СМИ заявил об обнаружении личной страницы Порошенко в Facebook. Если верить им, президент скрывался под псевдонимом Peter Lions.
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