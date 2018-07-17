В Киеве закрыли дело по конфликту интересов при назначении омбудсмена

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости . Печерский районный суд Киева закрыл административное дело в отношении омбудсмена Украины Людмилы Денисовой по конфликту интересов в ходе голосования при ее назначении, говорится в судебном решении, обнародованном в электронном реестре.

Денисова как депутат Верховной рады 15 марта участвовала в обсуждении и голосовании вопроса о назначении ее на должность омбудсмена. Национальное агентство по предотвращению коррупции усмотрело в таких действиях конфликт интересов и обратилось в суд с требованием оштрафовать Денисову на сумму 1,7-3,4 тысячи гривен (около 65-130 долларов).

"Производство по делу об административном правонарушении в отношении лица номер один (Денисовой — ред.)… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", — говорится в решении.

Верховная рада избрала Денисову омбудсменом 15 марта. Согласно информации на сайте парламента, Денисова голосовала за свое назначение.