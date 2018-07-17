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В Киеве закрыли дело по конфликту интересов при назначении омбудсмена
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В Киеве закрыли дело по конфликту интересов при назначении омбудсмена 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева закрыл административное дело в отношении омбудсмена Украины Людмилы Денисовой по конфликту интересов в ходе голосования при ее назначении, говорится в судебном решении, обнародованном в электронном реестре.
Денисова как депутат Верховной рады 15 марта участвовала в обсуждении и голосовании вопроса о назначении ее на должность омбудсмена. Национальное агентство по предотвращению коррупции усмотрело в таких действиях конфликт интересов и обратилось в суд с требованием оштрафовать Денисову на сумму 1,7-3,4 тысячи гривен (около 65-130 долларов).
"Производство по делу об административном правонарушении в отношении лица номер один (Денисовой — ред.)… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", — говорится в решении.
Верховная рада избрала Денисову омбудсменом 15 марта. Согласно информации на сайте парламента, Денисова голосовала за свое назначение.
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