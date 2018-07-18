Украинцев попросили забыть «ватную традицию» 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал жителей страны отказаться от применения зеленки на акциях протеста. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.
«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — написал он.
Как сообщает «Интерфакс», накануне в Киеве два человека пострадали от применения зеленки во время акций в Киеве у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (СПА). Председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин получил химические ожоги I степени обоих глаз.
Юрий Луценко поручил киевской прокуратуре провести проверку инцидента и завести уголовное дело.