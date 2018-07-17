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Лебедев: Украина осталась в СНГ в роли наблюдателя
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Лебедев: Украина осталась в СНГ в роли наблюдателя 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Формулу, знакомую в дипломатическом лексиконе как «уйти, чтобы остаться», сохраняя при этом лицо, на этот раз, судя по всему, применило руководство Украины. Такой вывод следует из информации, которую сообщил БЕЛТА исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, пояснив, что Киев «сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя».
Он выразил также надежду, что «Украина активизирует свое участие в интеграционном сотрудничестве». Лебедев обратил внимание на аналитический материал Института мировой экономики и международных отношений, который был размещен на сайте Исполкома СНГ. «Ученые четко на фактах показывают, что выход из СНГ очень сильно ударит по экономическим интересам Украины», — отметил он.
Руководитель Исполкома СНГ напомнил и об издержках в гуманитарной сфере. "Россия, Украина и Беларусь связаны миллионами братских, родственных уз, дружеских контактов, и, естественно, выход Украины из СНГ усложнит и перемещение граждан на пространстве Содружества. Нам бы этого очень не хотелось", — подчеркнул Сергей Лебедев. По его словам, никаких официальных документов о планируемом выходе Украины из СНГ в Исполкоме СНГ пока не получали. «Чему мы очень рады», — добавил Сергей Лебедев.
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