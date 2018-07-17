Прицел на Россию. Экс-советник президента Украины о найденных сталкерами танках

На заброшенной военной базе на Украине сталкеры обнаружили около десяти новых танков Т-64 и порядка 300 советских, а также грузовой автомобиль для перевозки военной техники. Видео с территории базы, местонахождения которой не называется, появилось в YouTube.

Юлии Тимошенко. Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН не исключил, что обнаруженная техника предназначена для военной операции, которую Петр Порошенко может готовить на юго-востоке Украины в преддверии выборов. Ранее о том, что президент Украины планирует начать эскалацию боевых действий в Донбассе заявила председателя фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины

«Война как средство достижения собственных интересов». В ЛНР ответили на заявление Тимошенко «Соцопросы показывают, что у Порошенко нет никаких шансов переизбраться президентом. Он даже не попадает во второй тур. Но, зная Порошенко и его окружение, можно сказать, что добровольно они власть не отдадут. Он будет сражаться за этот пост. Легитимными способами он понимает, что не может победить. Поэтому он придумывает такую схему, которая давала бы ему возможность остаться на этому посту. Схема может быть только одна и про нее уже говорили — он может спровоцировать реальную войну на востоке Украины, спровоцировать Путина путем страшной авантюры. Тогда он [Порошенко] вводит военное положение, формирует временное правительство, дезорганизует парламент, и все это остается на длительный срок, пока идет война. Есть еще один важный элемент — убрали добровольческие батальоны с передовой линии, чтобы они не могли проконтролировать и дать точную информацию о происходящем на фронте», — пояснил эксперт.

Обнаруженная военная техника, по мнению политолога, может стать одним из элементов провокации.

«Она [военная техника] может нанести удар по блокпосту, который находится на территории донецко-луганского анклава. Порошенко может использовать и специальную группу, которая бы совершила преступление, так как это, скажем, сделал Гитлер с Польшей . Тогда переодетые в польскую форму воины Вермахта спровоцировали начало Второй мировой войны, напав на немецкую радиолокационную станцию. По такому сценарию может действовать и Порошенко. Есть ли у него такие «черные» эскадроны? Конечно, есть. Он в этом деле выступает провокатором, готовым на все. Деньги есть, ресурсы есть, подчиненные есть. Он — страшный поджигатель, который может развязать на евразийском континенте такую войну», — отметил Соскин в беседе с НСН.