Бывший советник Кучмы рассказал о планах Порошенко по удержанию власти в стране

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин пояснил, что может предпринять Петр Порошенко для того, чтобы остаться на посту главы Незалежной, так как его шансы переизбраться президентом страны ничтожно малы. При этом он обозначил предназначение военной техники, которую обнаружили двое сталкеров на заброшенной базе. Об этом сообщило ИА НСН.

«Он будет сражаться за этот пост. Легитимными способами он понимает, что не может победить. Поэтому он придумывает такую схему, которая давала бы ему возможность остаться на этому посту. Схема может быть только одна и про нее уже говорили — он может спровоцировать реальную войну на востоке Украины , спровоцировать Путина путем страшной авантюры», — пояснил Соскин.

По его словам, в этом случае Порошенко введет военное положение, сформирует временное правительство, дезорганизует парламент и пока идет война, все остается на длительный срок. Соскин также обозначил второй важнейший элемент — удаление добровольческих батальонов с передовой линии для того, чтобы лишить их возможности контролировать происходящее на фронте и давать точную информацию.

По его мнению, обнаруженные на заброшенной военной базе около десяти новых и порядка 300 советских танков, могут быть использованы для нанесения удара по блокпосту на территории донецко-луганского анклава.

«Порошенко может использовать и специальную группу, которая бы совершила преступление, так как это, скажем, сделал Гитлер с Польшей . Тогда переодетые в польскую форму воины Вермахта спровоцировали начало Второй мировой войны, напав на немецкую радиолокационную станцию. По такому сценарию может действовать и Порошенко. Есть ли у него такие «черные» эскадроны? Конечно, есть», — выразил уверенность Соскин.

В заключение бывший советник Кучмы назвал Порошенко «провокатором, готовым на все», «страшным поджигателем, способным развязать на евразийском континенте подобную войну».

На Украине два молодых человека, которые разыскивают бомбоубежища, бункеры и подобные объекты на заброшенных территориях, обнаружили военную базу, где было размещено около десяти новых танков Т-64 и порядка 300 советских. По их оценке, стоимость снаряжения — не менее 450 тысяч гривен (около одного миллиона рублей).