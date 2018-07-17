Футбол закончился, Кремлю пора признать Донбасс

Соответствующие документы опубликованы на публичном информационном портале Орловской области.

«Создать рабочую группу по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой и утвердить ее состав», — в частности, говорится в указе.

До этого официально МИД России именовал ЛДНР «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», как они фигурируют в Минских соглашениях.

До Чемпионата мира по футболу в Москве многие политологи говорили о том, что у России, дескать, связаны руки, не стоит портить отношения с Западом накануне столь важного для нас спортивного события. Так стоит ли ждать, что в ближайшее время Россия пойдёт на какие-то смелые шаги, постепенно легитимирующие ДНР и ЛНР?

— Я лично, считаю, что ДНР и ЛНР надо было признавать ещё 4 года назад, спасли бы множество человеческих жизней, — говорит политолог, публицист президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков . Что творится в головах обитателей Старой площади, можно судить из телевизионных сюжетов о Донбассе. Донецк Луганск то называют частью Украины , то всё же вспоминают о существовании ДНР и ЛНР. Я лично считаю, что Россия и сегодня только бы выиграла от признания донбасских республик. И вообще нужно ставить вопрос шире: имеет ли право на существование нацистский режим, уничтожающий мирных жителей в центре Европы? Мы должны также поставить перед мировым сообществом вопрос о том, что те, по сути, террористические организации, вроде батальона «Азов», которые прекрасно себя чувствуют и крепнут под покровительством украинских властей, представляют угрозу не только для России, но и для других стран.

«СП»: — Парадоксально, что Россия упорно не хочет пойти на облегчённую выдачу своих паспортов жителям Донбасса. При том, что паспорта ДНР и ЛНР являются лишь частично действующими на территории России. В частности, нотариусы в определённых ситуациях отказываются признавать их в качестве документов.

— Да, такая проблема есть. Я недавно был в Луганске и тоже не раз слышал о том, как трудно получить гражданство России даже тем людям, кто не раз доказал свою приверженность Русскому миру. В частности, известный политолог и писатель из Луганска Владимир Корнилов так до сих пор гражданства получить и не может, несмотря на все ходатайства не последних в России людей. Складывается ощущение, что российские чиновники готовы выдавать паспорта кому угодно, кроме своих. Хотя я не понимаю, кого они боятся. Почему Россию должно интересовать мнение не просто чужого государства, а государства, которое в данный момент всячески позиционирует себя как вековечный заклятый враг нашей страны.

В целом, чтобы немного успокоить жителей Донбасса, я могу сказать, что много лет уже занимался проблемами непризнанных государств на постсоветском пространстве. Процесс медленно и неукюже, но всё же движется к признанию ДНР и ЛНР по образцу Абхазии Южной Осетии . Хотя, конечно, лучше бы, если бы это признание произошло без новых потрясений для республик Донбасса.

— Каждая ситуация с непризнанными республиками имеет много общего, хотя и по-своему уникальна, — говорит директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Турецкая республика Северного Кипра с 1974 года находится де-факто под турецким протекторатом. И, видимо, ещё очень долго будет оставаться в таком положении. И, кстати, данная проблема не помешала республике Кипр , признанной всем мировым сообществом, стать членом Европейского Союза , хоть греки-киприоты и настаивают на том, что Северный Кипр — это тоже их территория.

Видимо, киевский режим надеется, что с Украиной повторится примерно такая же история. То есть, несмотря на нерешённые территориальные споры, страну возьмут в ЕС и НАТО . При этом украинских олигархов не смущает, что ни в ЕС, ни в США не видят их иначе как в положении вассалов. Если уж Румыния Болгария в Евросоюзе имеют меньше прав, чем «стопроцентные европейцы», что уж говорить про Украину.

В свою очередь ДНР и ЛНР в рамках запущенных процессов будут продолжать движение в сторону России. Конечно, всем нам, сторонникам Русского мира хотелось бы, чтобы этот процесс шёл быстрее, а не черепашьими шагами. Но с другой стороны мы видим, что в Донбассе растёт поколение, которое учится по другим учебникам, разговаривает на другом государственном языке, чем на Украине. Поэтому представить их существование ДНР и ЛНР в рамках одного государства всё сложнее. Процесс размежевания Украины и Новороссии будет продолжаться. В истории мы знаем немало примеров, когда две части страны, казавшиеся неразрывными, начинали жить своей жизнью. В частности, сегодня уже мало кому придёт в голову требовать, чтобы Австрия Венгрия находились в одном государстве. В то время как ещё сто лет назад они составляли единую Австро-Венгерскую империю и различия между Веной Будапештом были небольшими.

«СП»: — Однако простые жители Донбасса живут здесь и сейчас и сталкиваются с массой «неудобств» — начиная от обстрелов прифронтовых территорий, и заканчивая тем, что республиканские паспорта ДНР и ЛНР действуют ограниченно даже на территории России.

— Конечно, простые жители Донбасса оказались, мягко говоря, в странной ситуации. Им постоянно приходится доказывать, что они имеют право на существование уже потому, что даже просто получение паспорта или новая вклейка в него для многих — огромная проблема. При этом Россия делает вид, что не понимает этих проблем и требует, чтобы жители Донбасса вовремя продлевали свои украинские паспорта. Иначе они считаются недействительными на российской территории.

«СП»: — И что с этим делать?

— Надеюсь, что в ближайшее время в МВД будут даны негласные указания, чтобы людей с просроченными украинскими паспортами с территории ДНР и ЛНР не трогали в России и считали их документы действующими. По крайней мере, глава Союза политзаключённых и политэмигранмитов Украины Лариса Шеслер сообщила мне, что подобные переговоры ведутся.

При этом какой-то единой государственной политики в этом направлении у России, к сожалению, нет. Поскольку нет решения, что делать с Донбассом. И тут ДНР и ЛНР находятся в куда более сложном положении, чем упомянутый мной Северный Кипр. Поскольку Турция , покровительствующая туркам-киприотам, признала эту республику, и она пребывает в статусе частично признанного государства. Россия упустила первый момент, когда могла пойти по этому пути — осенью 2014 года. Теперь же, для признания ДНР и ЛНР в Кремле не видят основания, ждут очередного кризиса, который может боком выйти Украине, на что намекал Владимир Путин перед Чемпионатом мира по футболу. Пока же продолжается ситуация «ни мира, ни войны».

«СП»: — Если Кремль по каким-то причинам опасается признавать ДНР и ЛНР, то совершенно непонятно, почему не идёт процесс выдачи российских паспортов всем желающим. Теперь уже даже патриоты из Госдумы неохотно отвечают на подобные вопросы, поскольку сказать, видимо, нечего.

— Я согласен, что бояться выдавать российские паспорта после всего, что было с Донбассом эти 4 года, как минимум, глупо. Понятно, что Запад будет недоволен. Но он куда более недоволен фактом вхождения Крыма в состав России. И ничего, небо на землю пока не упало. Я думаю, что дело в фантомных опасениях московского правящего класса. Именно московского, а не российского. Поскольку основная часть простых граждан России и даже региональных элит всецело бы поддержали не только выдачу российских паспортов жителям Донбасса, но и вхождение ДНР и ЛНР в состав России. О чём говорит и пример с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Многие граждане России и других постсоветских республик продолжают себя чувствовать частью единой цивилизационной общности.

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