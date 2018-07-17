В Киеве прошел Международный конкурс молодых дизайнеров

Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Киев, 16 июля / Синьхуа / — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии Венгрии , Украины и Чехии . Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)

Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)