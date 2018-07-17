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В Киеве прошел Международный конкурс молодых дизайнеров
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В Киеве прошел Международный конкурс молодых дизайнеров 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
Киев, 16 июля /Синьхуа/ — В столице Украины прошел Международный конкурс молодых дизайнеров, организованный при поддержке Киевской городской государственной администрации. В конкурсе приняли участие дизайнеры из Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они — победители и призеры национальных конкурсов в своих странах. Победителем Международного конкурса молодых дизайнеров стала Карел Отт из Эстонии. (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
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