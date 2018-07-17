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Зампостпреда при ООН: у РФ есть контраргументы к расследованию крушения Boeing на Украине
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Зампостпреда при ООН: у РФ есть контраргументы к расследованию крушения Boeing на Украине 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ООН, 17 июля. /ТАСС/. Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малайзийского Boeing, проведенного Совместной следственной группой (ССГ). Об этом заявил в понедельник ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в связи с годовщиной крушения самолета на юго-востоке Украины.
"Мы выступаем за полное расследование, как это предусмотрено соответствующей резолюцией, — указал он. — Конечно, я думаю, мы каким-то образом будем давать контраргументы, хотя пока еще официально данные (расследования ССГ — прим. ТАСС) не были опубликованы, были только предварительные результаты".
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