Зампостпреда при ООН: у РФ есть контраргументы к расследованию крушения Boeing на Украине

ООН , 17 июля. / ТАСС /. Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малайзийского Boeing , проведенного Совместной следственной группой (ССГ). Об этом заявил в понедельник ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в связи с годовщиной крушения самолета на юго-востоке Украины

"Мы выступаем за полное расследование, как это предусмотрено соответствующей резолюцией, — указал он. — Конечно, я думаю, мы каким-то образом будем давать контраргументы, хотя пока еще официально данные (расследования ССГ — прим. ТАСС) не были опубликованы, были только предварительные результаты".