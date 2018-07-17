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Украинские блогеры без труда попали на секретную военную базу ВСУ
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Украинские блогеры без труда попали на секретную военную базу ВСУ 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Двое украинских парней в поисках острых ощущений проникли в танковое хранилище и безнаказанно вели оттуда трансляцию. Они признались, что искали заброшенные бункеры и полигоны, но вместо этого наткнулись на три сотни советских танков. Однако дальше им попались 12 современных Т-64Б1М и несколько военных грузовиков, брошенных без о всякой охраны. Экстрималы не могли поверить своему везению и безалаберности военных.
— Если канал наберет 10 тысяч подписчиков, я вернусь и стрельну из этих танков, — пообещал автор ролика.
В комментариях к этому видео пользователи высмеяли украинскую армию и похвалили подростков за обзор техники. После таких прогулок никто не удивится очередному взрыву на складах ВСУ.
— С такими порядками и диверсантов ЛДНР не надо, — отметил один из зрителей.
Ранее Пятый канал рассказывал, сколько оружия потеряла Украина за последние четыре года.
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