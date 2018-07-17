Украинские блогеры без труда попали на секретную военную базу ВСУ

Двое украинских парней в поисках острых ощущений проникли в танковое хранилище и безнаказанно вели оттуда трансляцию. Они признались, что искали заброшенные бункеры и полигоны, но вместо этого наткнулись на три сотни советских танков. Однако дальше им попались 12 современных Т-64Б1М и несколько военных грузовиков, брошенных без о всякой охраны. Экстрималы не могли поверить своему везению и безалаберности военных.

— Если канал наберет 10 тысяч подписчиков, я вернусь и стрельну из этих танков, — пообещал автор ролика.

В комментариях к этому видео пользователи высмеяли украинскую армию и похвалили подростков за обзор техники. После таких прогулок никто не удивится очередному взрыву на складах ВСУ.

— С такими порядками и диверсантов ЛДНР не надо, — отметил один из зрителей.