Владимир Лютый: «В Украине идет геноцид народа, там невозможно жить»

Бывший футболист «Днепра» и сборной СССР, экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Владимир Лютый прокомментировал положение дел на Украине

— У меня осталось украинское гражданство, но тот беспредел, который творят украинские власти… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом, — цитирует football.ua Лютого. — Я значительную часть жизни прожил в Германии и хотел вернуться в Украину. Готов был работать даже бесплатно, но это никому не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки.

— Несколько лет назад вы всколыхнули и российский футбол, когда рассказали о договорном матче между «Амкаром» и «Ростовом», в котором тогда работали…

— Не стоит сейчас говорить о России . Дай Бог, чтобы у нас футбол развивался так же, как у соседей.

— После того скандала российские СМИ обратились к вам за комментарием, однако вы отказались, сославшись на военные действия России на востоке Украины.

— Я не отказывался. Я был патриотом страны, пока не пожил там. Имею в виду Украину. Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Посмотрите на мою страницу в Фейсбуке, увидите посты о нашей власти. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Когда они пришли к власти, было 40 миллионов жителей. Сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют, испытал это на собственной шкуре.