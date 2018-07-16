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Владимир Лютый: «В Украине идет геноцид народа, там невозможно жить»
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Владимир Лютый: «В Украине идет геноцид народа, там невозможно жить» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Бывший футболист «Днепра» и сборной СССР, экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Владимир Лютый прокомментировал положение дел на Украине.
— У меня осталось украинское гражданство, но тот беспредел, который творят украинские власти… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом, — цитирует football.ua Лютого. — Я значительную часть жизни прожил в Германии и хотел вернуться в Украину. Готов был работать даже бесплатно, но это никому не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки.
— Несколько лет назад вы всколыхнули и российский футбол, когда рассказали о договорном матче между «Амкаром» и «Ростовом», в котором тогда работали…
— Не стоит сейчас говорить о России. Дай Бог, чтобы у нас футбол развивался так же, как у соседей.
— После того скандала российские СМИ обратились к вам за комментарием, однако вы отказались, сославшись на военные действия России на востоке Украины.
— Я не отказывался. Я был патриотом страны, пока не пожил там. Имею в виду Украину. Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Посмотрите на мою страницу в Фейсбуке, увидите посты о нашей власти. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Когда они пришли к власти, было 40 миллионов жителей. Сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют, испытал это на собственной шкуре.
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