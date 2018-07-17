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Украинский Днепр рискует остаться без воды
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Украинский Днепр рискует остаться без воды 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Украинский город Днепр может в четверг остаться без водоснабжения из-за отсутствия жидкого хлора для очистки воды, заявила во вторник сотрудник предприятия «Аульский водовод» Елена Шабельник.
Ранее обеспечивающее питьевой водой регион предприятие «Аульский водовод» сообщило, что во вторник Днепр и другие города области могут остаться без воды из-за нехватки запасов хлора. При этом мэр Днепра Борис Филатов заверил, что перебоев с поставками воды в городе не будет.
"Сегодня (во вторник) водоснабжение прекращать не будут. С Аульской хлорпереливной станции к нам выехала машина и обеспечила нас пятью тоннами хлора, которых нам хватит на полтора дня", — заявила Шабельник сайту «Общественное радио».
Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот», который производит жидкий хлор. В минувшую пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.
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