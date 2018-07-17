Украинский Днепр рискует остаться без воды

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости . Украинский город Днепр может в четверг остаться без водоснабжения из-за отсутствия жидкого хлора для очистки воды, заявила во вторник сотрудник предприятия «Аульский водовод» Елена Шабельник.

Ранее обеспечивающее питьевой водой регион предприятие «Аульский водовод» сообщило, что во вторник Днепр и другие города области могут остаться без воды из-за нехватки запасов хлора. При этом мэр Днепра Борис Филатов заверил, что перебоев с поставками воды в городе не будет.

"Сегодня (во вторник) водоснабжение прекращать не будут. С Аульской хлорпереливной станции к нам выехала машина и обеспечила нас пятью тоннами хлора, которых нам хватит на полтора дня", — заявила Шабельник сайту «Общественное радио».