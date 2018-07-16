На Украине захотели вернуть русский язык

Аваков призвал обсудить возвращение регионального статуса русскому языку на Украине

Украины Глава МВД Арсен Аваков в пояснении к своему плану по «деоккупации Донбасса» заявил, что украинскому обществу необходимо обсудить статус русского языка как регионального.

Аваков описал в материале, опубликованном « Украинской правдой », положения, «по которым необходимо определить меру допустимого для украинского общества компромисса». В числе «открытых вопросов» он назвал «временный/постоянный статус русского языка как регионального».

Также среди тем, предлагаемых к обсуждению, Аваков выделил «определение „особого статуса“ деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», и введение статуса «жителя территории, временно неподконтрольной Украине».

Напомним, в феврале КС Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.

В июне был опубликован программный текст, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков предлагает свой план урегулирования конфликта в Донбассе.