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Янукович проигнорировал 60 судебных заседаний
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Украинский судья рассказал о 60 проигнорированных Януковичем заседаниях 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский судья Владислав Девятко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывали в суд на допрос 60 раз, но он ни разу не явился по запросу.
Об этом сообщает УНИАН.
Девятко также уточнил, что запросы суда проигнорировали и другие бывшие украинские политики.
«Более 10 раз мы, таким образом, предусмотренным законом, вызывали Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева и Ярощука. Свидетели в суд не явились. Также около 60 заседаний проигнорировал обвиняемый Янукович», — указал он.
Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.
RT на русском: последние новости
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