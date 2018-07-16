Янукович проигнорировал 60 судебных заседаний

Украинский судья Владислав Девятко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывали в суд на допрос 60 раз, но он ни разу не явился по запросу.
Об этом сообщает УНИАН.
Девятко также уточнил, что запросы суда проигнорировали и другие бывшие украинские политики.
«Более 10 раз мы, таким образом, предусмотренным законом, вызывали Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева и Ярощука. Свидетели в суд не явились. Также около 60 заседаний проигнорировал обвиняемый Янукович», — указал он.
Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.