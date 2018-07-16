Политолог: Украина копирует худшие практики Польши

Почти вся Центральная и Восточная Европа охвачена тенденциями националистической интерпретации истории, когда культурная политика и политика памяти отдается на откуп национал-консервативным силам. Что и приводит к обострению политических отношений.

«Однако в ходе 75-й годовщины Волынской трагедии и приуроченных к этому траурных мероприятиях было стремление более деликатно — скорее, примирительно, чем конфронтационно — излагать те события и со стороны Украины , и со стороны Польши . Во-первых, там не было первых лиц государств. А неформальный лидер поляков Ярослав Качинський делал акцент на украинцев, которые спасали поляков от убийств», — сообщил Пилаш.

Тем не менее, джин был выпущен из бутылки, а политики обеих сторон слишком далеко зашли. Ведь параллельно с чествованием жертв Волынской резни, подметил эксперт, польские ультраправые устроили свои акции, на которых они делали акцент на исторической травме и продвигали имперско-колониалистское видение в в отношении Волынских событий и Восточных Крес.

А в селе Сахрыни Люблинского воеводства, где в 1944 году от рук польских националистов погибли украинцы, воевода Люблина Пшемыслав Чарнек намерен засудить главу Украинского общества в Люблине доктора Гжегожа Куприяновича за его слова о поляках-убийцах. Польский институт национальной памяти уже занимается анализом этого заявления.

«На самом деле мы копируем худшие практики. Украинский институт нацпамяти моделировался по примеру польского и является антикоммунистическая организация, продвигающая при этом очень этно-националистическую версию истории правого толка. Это все происходит и в Польше, и в Украине — в обеих странах был принят декоммунизационный пакет и принято замалчивать политику коллаборационизма. Но Польша отменила уголовное наказание за обвинение поляков в ликвидации евреев во время гитлеровской оккупации», — добавил политолог.

Он подметил, что это такое видение истории, где для «наших» всегда отводится роль либо жертв, либо героев, а все преступления совершаются «чужими». И в этих вопросах нужен диалог в научной сфере, чтобы эти вопросы не становились предметом идеологических конструкций, обслуживающих пропагандистские и политические цели с тем, чтобы потом на мобилизованных националистических чувствах играть с электоратом.

«Это нужно, чтобы прекратить героизацию сомнительных ультраправых в Украине и в Польше и акцентирования на том, что «наши» могут быть или победителями, или жертвами», — подытожил аналитик.

«Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв семьдесят пятой годовщины Волынской трагедии.