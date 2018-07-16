Эксперт: Вятрович производит впечатление безграмотного человека и невежды

Конфликт между Польшей Украиной проявился даже на встрече президентов этих стран, чего раньше не было. Это обнаружилось в попытке навязать свое видение ситуации и неприятии точки зрения противоположной стороны.

«Но у нас есть спасительный и повторенный несколько раз Петром Порошенко тезис о том, что историей должны заниматься историки, а политики — развивать добрососедские отношения между соседними странами. Мы этот тезис не можем реализовать, потому что у нас этим занимаются плохие историки — Вятрович, который производит впечатление безграмотного человека, невежды. Человека, который, зная исторические факты, готов их искажать. А многие вещи ему просто неизвестны, он не посвящен в какие-то тонкости», — выразил мнение политэксперт.

У поляков же, по его мнению, положение сильнее, несмотря на разные интерпретации событий. У них есть четкая линия, закрепленная на уровне государственной политики. Так, сказал Рудяков, при МИД Польши пару лет назад был создан совет по исторической политики, который проводит мероприятия, посвященные выгодным для польской стороны толкованиям историческим событиям, в частности — польско-украинской истории.

К тому же, много украинских студентов обучаются в Польше (по данным за 2017 года, их насчитывается более 35,5 тыс., и на это государству выделяются средства из ЕС ), которая, в свою очередь, внедряет в их сознание свою версию польско-украинских событий.

Также нужно учитывать и то, что Польша в системе международных отношений сильнее Украины. Поэтому польская позиция сильнее украинской. «И этот конфликт будет усугубляться, а позиции сторон — ужесточаться. Пока мы не готовы к компромиссам ни на уровне историков, ни на уровне госчиновников. Поляки не собираются уступать, и они четко это заявляют. А Украина, как я понимаю, больше заинтересована в нормализации отношений. По крайней мере, в выходе из острой стадии», — спрогнозировал аналитик.

Между Украиной и Польшей сохраняются «большие разногласия», и именно Украина должна сейчас сделать «жест в сторону Польши». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с Петром Порошенко в Брюсселе на саммите НАТО 11-12 июля.

«Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв семьдесят пятой годовщины Волынской трагедии.