Ещё
Эксперт: Вятрович производит впечатление безграмотного человека и невежды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Вятрович производит впечатление безграмотного человека и невежды 

Украина.ру 18 часов назад
Фото: Украина.ру
Конфликт между Польшей и Украиной проявился даже на встрече президентов этих стран, чего раньше не было. Это обнаружилось в попытке навязать свое видение ситуации и неприятии точки зрения противоположной стороны.
«Но у нас есть спасительный и повторенный несколько раз Петром Порошенко тезис о том, что историей должны заниматься историки, а политики — развивать добрососедские отношения между соседними странами. Мы этот тезис не можем реализовать, потому что у нас этим занимаются плохие историки — Вятрович, который производит впечатление безграмотного человека, невежды. Человека, который, зная исторические факты, готов их искажать. А многие вещи ему просто неизвестны, он не посвящен в какие-то тонкости», — выразил мнение политэксперт.
У поляков же, по его мнению, положение сильнее, несмотря на разные интерпретации событий. У них есть четкая линия, закрепленная на уровне государственной политики. Так, сказал Рудяков, при МИД Польши пару лет назад был создан совет по исторической политики, который проводит мероприятия, посвященные выгодным для польской стороны толкованиям историческим событиям, в частности — польско-украинской истории.
К тому же, много украинских студентов обучаются в Польше (по данным за 2017 года, их насчитывается более 35,5 тыс., и на это государству выделяются средства из ЕС), которая, в свою очередь, внедряет в их сознание свою версию польско-украинских событий.
Также нужно учитывать и то, что Польша в системе международных отношений сильнее Украины. Поэтому польская позиция сильнее украинской. «И этот конфликт будет усугубляться, а позиции сторон — ужесточаться. Пока мы не готовы к компромиссам ни на уровне историков, ни на уровне госчиновников. Поляки не собираются уступать, и они четко это заявляют. А Украина, как я понимаю, больше заинтересована в нормализации отношений. По крайней мере, в выходе из острой стадии», — спрогнозировал аналитик.
Между Украиной и Польшей сохраняются «большие разногласия», и именно Украина должна сейчас сделать «жест в сторону Польши». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с Петром Порошенко в Брюсселе на саммите НАТО 11-12 июля.
«Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв семьдесят пятой годовщины Волынской трагедии.
Украина.ру: последние новости
Запасов хлора Киеву хватит на месяц Язык твой – враг мой: почему дочки Порошенко «зажигают» по-русски Тимошенко провела тайную встречу с Коломойским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде126
Тест: Выжили бы вы в царской России?35
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа25
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17347
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение