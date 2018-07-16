Руслан Бортник: Серьезные компромиссы между Польшей и Украиной на данный момент невозможны

«Этот процесс начался еще лет 10 назад, когда вокруг Польши формировались страны Варшавского блока, страны Прибалтики при поддержке определенных кругов из американского истеблишмента. Это привело к кризису с ЕС , и сегодня речь идет о том, чтобы применить к Польше санкции ввиду сужения демократических свобод и влияния на СМИ, переформатирования судебной системы и попыток давления на нее», — сообщил политолог.

Как он предполагает, за океаном решили, что Германия Франция стали слишком нечувствительны ко многим просьбам. И поэтому внедряется попытка построить в Варшаве альтернативный центр силы. Этот план приобрел еще больший смысл на фоне Брекзита — американских представителей в Евросоюзе становится меньше прежнего.

По мнению Бортника, этот план спровоцировал как кризис ЕС-Польша, так и польско-украинский кризис, поскольку взорвалась мина замедленного действия в виде глорификации правых радикалов, «которых в Польше обоснованно считают причастными к трагическим событиям на Волыни в 1942-1944 гг»,

«Эту карту разыграли восточные польские политики, которые занимаются проблемами Кресов и проблемой бывших польских территорий — а это практически вся Западная Украина. А польское правительство, изначально не настроенное на конфликт, а отстаивало свои интересы в ЕС, вынуждено было принимать эти правила игры, чтобы выглядеть патриотично и последовательно», — подчеркнул аналитик.

Таким образом, за 10 лет Польша из украинского адвоката в ЕС превратилась в украинского прокурора. Но ситуация далека от решения, так как эксперт полагает, что напряжение между Варшавой, Берлином и Парижем будет только усиливаться. Причем, борьба эта, как видит Бортник, многоплановая и споры вокруг «Северного Потока-2» — только вершина айсберга. При этом польская политика будет уходить вправо, и это будет делать невозможным любые серьезные компромиссы без любых серьезных уступок со стороны Украины . А на это надеяться не приходится.

«Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв семьдесят пятой годовщины Волынской трагедии.

Он согласился с тем, что подобные вопросы «должны решать историки», однако выразил мнение, что для этого «должно быть как минимум согласие на эксгумацию».