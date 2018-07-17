Киевская клиника годами продавала младенцев иностранцам 

КИЕВ, 17 июля, ФедералПресс. Злоумышленники умудрялись также уклоняться от налогов на прибыль. В Киеве в клинике суррогатного материнства незаконно продавали детей за рубеж. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на Сергея Князева — председателя нацполиции. Преступление было масштабным, сейчас проверяются сотни суррогатных матерей, работавших с клиникой. Поручения для исследования ДНК младенцев направлены уже в 16 государств. Преступники записывали иностранных граждан родителями рожденных посредством суррогатного материнства детей. После чего детей запросто вывозили заграницу. Клиника давала успешную рекламу. Для «покупателей» там были созданы все условия, их сопровождали на территорию Украины, расселяли, предоставляли уже завербованных производителей «товара». По такой схеме репродуктивная клиника работала с 2011 года. Более того, злоумышленники умудрялись уклоняться от налогов на прибыль. Как и матери, которые тоже не платили налогов из своего дохода от сделки. В сумме они задолжали государству не один десяток миллионов гривен. К сотрудничеству в расследовании этого скандала привлечены не только украинские, но и иностранные органы правопорядка. Теперь на «бизнесменов» заведено дело, которое будет рассмотрено по всей строгости Уголовного Кодекса Украины. Им предъявлено обвинение сразу по двум статьям: «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека» и «Уклонение от уплаты налогов, сборов». Ранее «ТСН» сообщали, что в Италии была задержана семейная пара, незаконно усыновившая маленького украинца.
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