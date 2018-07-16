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На Майдане планировали убийство Януковича
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На Майдане планировали убийство Януковича 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Такие показания дал в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева в понедельник 16 июля бывший глава службы безопасности президента Константин Кобзарь, передает Укринформ. По его словам во время Майдана бывшего президента Виктора Януковича охраняли по усиленному варианту.
«В штабе Майдана разрабатывались циничные планы, которые несли угрозу жизни Януковича», — сказал Кобзарь.
По словам Кобзаря, в его распоряжении была оперативная информация о том, что трасса по которой ехал кортеж Януковича была перекрыта и предпринимались попытки заблокировать выезд из президентской резиденции. Для того, чтобы избежать опасности, были задействованы резервные маршруты движения, использовался транспорт без спецсигналов, следовавший в общем потоке машин.
Он также рассказал, что 20 февраля, когда у тогдашнего главы государства была намечена встреча по подписанию Соглашения по урегулированию политического кризиса, на Майдане начались перестрелки, а автомобиль Януковича был заблокирован. Кобзарь уверен, что это делалось «как минимум, чтобы сорвать переговоры, как максимум — убить президента».
Несмотря на это, Янукович все-таки приехал в Администрацию Президента и провел совещание, которое закончилось примерно в 7 утра 21 февраля. На этой встрече было выработано соглашение о мирном урегулировании.
Кобзарь рассказал, что позже он получил информацию, что между Вышгородом и Новыми Петровцами неподалеку от резиденции Межигорье больше 20 человек, — «даже не людей, а вооруженных боевиков» — перекрыли дорогу, останавливают машины и досматривают багаж. Эту информацию доложили Януковичу, но он ответил «не поддавайтесь на провокации и не допустите кровопролития».
По словам экс-начальника охраны президента Украины, Янукович, уезжая из Межигорья вечером 21 февраля, взял с собой только «пару костюмов и гигиенические принадлежности».
«Мы же планировали вернуться через два дня, поэтому много вещей с собой никто не брал», — сказал Кобзарь.
Отметим, что Константина Кобзаря допрашивают по видео-конференц-связи. Он находится в Крыму.
Напомним, что 29 июня Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства по делу Януковича. По данным Генпрокуратуры Украины, бывшего президента страны подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны.
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