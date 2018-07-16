На Майдане планировали убийство Януковича

Такие показания дал в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева в понедельник 16 июля бывший глава службы безопасности президента Константин Кобзарь, передает Укринформ . По его словам во время Майдана бывшего президента Виктора Януковича охраняли по усиленному варианту.

«В штабе Майдана разрабатывались циничные планы, которые несли угрозу жизни Януковича», — сказал Кобзарь.

По словам Кобзаря, в его распоряжении была оперативная информация о том, что трасса по которой ехал кортеж Януковича была перекрыта и предпринимались попытки заблокировать выезд из президентской резиденции. Для того, чтобы избежать опасности, были задействованы резервные маршруты движения, использовался транспорт без спецсигналов, следовавший в общем потоке машин.

Он также рассказал, что 20 февраля, когда у тогдашнего главы государства была намечена встреча по подписанию Соглашения по урегулированию политического кризиса, на Майдане начались перестрелки, а автомобиль Януковича был заблокирован. Кобзарь уверен, что это делалось «как минимум, чтобы сорвать переговоры, как максимум — убить президента».

Несмотря на это, Янукович все-таки приехал в Администрацию Президента и провел совещание, которое закончилось примерно в 7 утра 21 февраля. На этой встрече было выработано соглашение о мирном урегулировании.

Кобзарь рассказал, что позже он получил информацию, что между Вышгородом и Новыми Петровцами неподалеку от резиденции Межигорье больше 20 человек, — «даже не людей, а вооруженных боевиков» — перекрыли дорогу, останавливают машины и досматривают багаж. Эту информацию доложили Януковичу, но он ответил «не поддавайтесь на провокации и не допустите кровопролития».

По словам экс-начальника охраны президента Украины, Янукович, уезжая из Межигорья вечером 21 февраля, взял с собой только «пару костюмов и гигиенические принадлежности».

«Мы же планировали вернуться через два дня, поэтому много вещей с собой никто не брал», — сказал Кобзарь.

Отметим, что Константина Кобзаря допрашивают по видео-конференц-связи. Он находится в Крыму