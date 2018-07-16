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Украинские пограничники вернули наркотики СБУ
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Украинские пограничники вернули наркотики СБУ 

Украина.ру 20 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
По ее данным, гражданин Украины прибыл на автомобиле Opel, при осмотре которого среагировала пограничная собака, специально натренированная на поиск наркотических веществ.
Во время углубленного осмотра иномарки в топливном баке сотрудники ГПСУ нашли 18 пакетов весом почти 10 килограммов с веществом серо-зеленого цвета, и 8 твердых пакетов общим весом более 4 килограмма с веществом коричневого цвета. По внешнему виду изъятое было похоже на коноплю и гашиш.
Водителя и наркотики пограничники передали в Службу безопасности Украины СБУ. Продолжается экспертиза.
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