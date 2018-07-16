Украинские силовики обстреляли район отвода сил у Петровского в Донбассе

ДОНЕЦК , 16 июл — РИА Новости . Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по селу Петровское — одному из участков отвода сил в Донбассе, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. В июне замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что стороны конфликта стягивают силы и средства к участкам, где их должны были отвести.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Богдановка — Петровское, было выпущено 50 гранат", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.