Украина на пороге мусорной катастрофы

По расчетам Государственной службы статистики Украины , на территории государства накопилось 12,5 млрд тонн бытового и промышленного мусора. При этом 40% несортированных отходов, говорят экологи, можно перерабатывать.

Сортировать мусор не получилось

О проблеме мусора в Украине заговорили после «львовского мусорного кризиса». Тогда на Грибовичском полигоне во Львовской области, где выросла башня из отходов размером с многоэтажный дом, разгорелся пожар, погибли несколько человек. После этого суд запретил властям региона использовать эту свалку, мэр Львова Андрей Садовый долго не мог решить проблему, из-за чего потерял свой относительно высокий президентский рейтинг.

По заявлениям властей Львова, кризис завершился только в середине июля 2017 года, когда город очистили от накопившегося мусора.

А с 1 января 2018 года по всей Украине должны были начать сортировать мусор. Во всех дворах страны рядом с обычными мусорными баками предполагались конвейеры для отсортированных отходов. Закон приняли еще 5 лет назад, но реализовывать его планировали только с начала 2018 года.

Предполагалась, что после начала сортировки отходов мусороперерабатывающие заводы начнут получать сырье и зарабатывать на этом приличные деньги. Не говоря уже о пользе для окружающей среды, которая начала бы меньше страдать от свалок.

По факту же благие намерения остались только на бумаге. Оказалось, что в законе не указан порядок действий, которые стране нужно пройти для перехода на европейскую систему утилизации отходов. А потому и для обычных граждан, даже несмотря на систему штрафов, «новая сортировочная жизнь» так и не началась.

Хлеб «мусорной мафии»

Проблема утилизации мусора остается острой для Украины еще с советских времен. Тогда отходы захоранивали — это был единственный метод. А в независимой Украине на мусорной теме начал зарабатывать криминал.

По мнению экспертов, мусорный бизнес в стране на 90% — в тени и при этом процветает. Свалки же используют в разных схемах нелегальных заработков, поэтому в легализации процессов «мусорная мафия» не заинтересована.

Для решения проблемы власти Украины приняли Национальную стратегию управления отходами, по которой к 2030 году страна должна избавиться от миллиардов тонн скопившегося мусора. Но стратегия есть, а денег нет — на реализацию нужно около 6 млрд гривен.

Первый в Забайкалье мусоросортировочный завод запущен в эксплуатацию в Чите

В ближайшие годы в стране намерены построить 6 государственных мусороперерабатывающих заводов. Работающие сейчас предприятия — частные и из-за отсутствия схем раздельного сбора отходов вынуждены закупать сырье за рубежом.

Но даже если заводы построят, не факт, что они будут эффективно работать. В 2013 году в Ровно открыли мусороперерабатывающий завод, который фактически работает как сортировочная станция. Виновата путаница в лицензировании. По разъяснениям экспертов, проблема в том, что дыра в нормативной базе не дает заводу получать деньги за переработку отходов, а низкие тарифы на захоронение мусора и неготовность украинцев больше платить за утилизацию отходов делают работу ровненского завода нерентабельной.

Сейчас же в Украине полноценно работает только один мусоросжигательный завод «Энергия», расположенный под Киевом. Он загружен на 100%, но даже при таком графике едва справляется с третью всех отходов из столицы.

В Европе давно научились делать деньги из мусора. Переработкой отходов в Евросоюзе занята отдельная отрасль. Полученное сырье используют в производстве: из переработанного пластика, например, делают мебель, трубы, бытовую технику и даже игрушки. Переработанное стекло пускают на производство плитки, керамики и кафеля.

Важно, что применение вторичного сырья снижается себестоимость минимум на 30%.

К примеру, в Германии у государственного мусороперерабатывающего завода — около 200 миллионов евро годового оборота и рабочие места для 250 тысячам немцев. Получается, что решается и вопрос экологии, и занятости для населения.

Откровения министра

Всего же на сегодняшний день в Украине перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов, приводит цифру министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак . Остальные 97% просто везут на свалки. А средний показатель в странах Европы — 39%.

В интервью Алесе Бацман на телеканале «112 Украина» Семерак рассказал, что мусороперерабатывающих заводов в стране, отвечающих европейской практике и национальной стратегии Украины, не больше, чем пальцев на двух руках.

«Предстоит создать систему управления отходами, которая будет состоять из 300 региональных центров сбора и переработки твердых бытовых отходов. Насколько я понимаю, ваш вопрос не о мусоре вообще, а о твердых бытовых отходах, так называемом коммунальном мусоре. Бывают и другие — опасные отходы, отходы сельского хозяйства… Не буду перечислять, скажу, что в нашей стратегии мы охватили все. Сегодня только 3% твердых бытовых отходов в Украине перерабатываются. Остальные 97% просто вывозятся на массу легальных и нелегальных, организованных и неорганизованных свалок и там выбрасываются», — сообщил министр.

По его словам, Украина уже почти превратилась в большую мусорную свалку.

«Не хотел бы пугать или сгущать краски, но достаточно с рюкзаком отправиться в поход или спуститься на байдарке по одной из украинских рек, чтобы это увидеть», — констатировал Семерак.

А пока министры говорят о больших мусорных проблемах Украины, свалки в стране захватывают все новые территории.