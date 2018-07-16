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Гройсман поручил украинскому МИДу начать поиск экспертов для антикоррупционного суда
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Гройсман поручил украинскому МИДу начать поиск экспертов для антикоррупционного суда 

Украина.ру 22 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.
«Даю поручение МИД начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов. Задача — обеспечить все до момента, когда суд начнет работу», — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина.
Также Гройсман поручил министерству экономического развития совместно с Фондом государственного имущества и Киевской городской администрацией обеспечить надлежащими помещениями апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты для осуществления правосудия в первой инстанции.
Премьер отметил, что также необходимо обеспечить охрану помещений антикоррупционного суда, судей, их жилища и членов семей, а также сохранение их имущества. Эту работу будут выполнять подразделения Национальной полиции и Нацгвардии.
«Министерство финансов должно внести в проекты государственного бюджета на следующие годы расходы, необходимые для обеспечения деятельности Антикоррупционного суда», — добавил премьер.
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