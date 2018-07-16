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«Центр суррогатного материнства» — на Украине разоблачили сеть торговцев детьми
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«Центр суррогатного материнства» — на Украине разоблачили сеть торговцев детьми 

Пятый канал 16 часов назад
Фото: Пятый канал
На Украине пресекли деятельность незаконного центра репродуктивной медицины. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. По его словам, клинику под названием BioTexCom основали в 2010 году граждане Германии и Молдавии. Они предлагали стать суррогатными матерями женщинам из малообеспеченных семей, а также жительницам Донбасса. Всего с фирмой сотрудничала примерно тысяча женщин.
Руководителей незаконного центра обвиняют в том, что они не брали материал хотя бы от одного родителя, как того требует закон Украины. Вместо этого бизнесмены подделывали документы и фактически продавали чужих детей за рубеж. Установлено, что малышей перепродавали, в том числе, и на органы. По предварительным подсчетам, услугами клиники воспользовались около тысячи пар из разных стран.
Также Луценко добавил, что после принятия закона о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой незаконной деятельности переместился на Украину.
— И мы сейчас являемся одним из крупнейших операторов этого мало урегулированного в нашей стране бизнеса, — заключил он.
В ближайшее время руководителям медцентра изберут меру пресечения.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что ради продажи на органы в Китае начали замораживать детей.
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