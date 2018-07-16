«Центр суррогатного материнства» — на Украине разоблачили сеть торговцев детьми

На Украине пресекли деятельность незаконного центра репродуктивной медицины. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Незалежной Юрий Луценко . По его словам, клинику под названием BioTexCom основали в 2010 году граждане Германии Молдавии . Они предлагали стать суррогатными матерями женщинам из малообеспеченных семей, а также жительницам Донбасса. Всего с фирмой сотрудничала примерно тысяча женщин.

Руководителей незаконного центра обвиняют в том, что они не брали материал хотя бы от одного родителя, как того требует закон Украины. Вместо этого бизнесмены подделывали документы и фактически продавали чужих детей за рубеж. Установлено, что малышей перепродавали, в том числе, и на органы. По предварительным подсчетам, услугами клиники воспользовались около тысячи пар из разных стран.

Также Луценко добавил, что после принятия закона о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой незаконной деятельности переместился на Украину.

— И мы сейчас являемся одним из крупнейших операторов этого мало урегулированного в нашей стране бизнеса, — заключил он.

В ближайшее время руководителям медцентра изберут меру пресечения.