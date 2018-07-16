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На Украине расследуют дело в отношении врио главы фискальной службы
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На Украине расследуют дело в отношении врио главы фискальной службы 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проводит расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности председателя государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослава Продана, сообщил в понедельник на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.
"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью", — сказал Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Генпрокурор не раскрыл детали расследования, но отметил, что есть достаточно материалов, которые свидетельствуют о грубых нарушениях Продана.
"На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю", — сказал Луценко.
Ранее Продан занимал должность заместителя начальника государственной налоговой инспекции в Виннице.
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