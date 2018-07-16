Ещё
Порошенко посетил учения Sea Breeze
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко посетил учения Sea Breeze 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
Президент Украины Петр Порошенко вышел в открытое море на фрегате "Гетман Сагайдачный", где ознакомился с ходом военно-морских учений Sea Breeze, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Ранее пресс-служба президента сообщила, что Порошенко провел в Одесской области встречу с главкомом Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и посетил американский штабный корабль Mount Whitney.
"Президент на флагмане военно-морских сил Украины фрегате "Гетман Сагайдачный" вышел в открытое море, где ознакомился с ходом первых тактических учений тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Во время учений были отработаны тактическое развертывание и атака условного корабля противника во взаимодействии с авиацией ВМС Украины. В составе группы в учениях приняли участие шесть катеров.
Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимают участие несколько тысяч военных из 19 стран.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым319
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом88
В России оценили неожиданное решение Франции53
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина233
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение