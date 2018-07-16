Порошенко посетил учения Sea Breeze

Президент Украины Петр Порошенко вышел в открытое море на фрегате "Гетман Сагайдачный", где ознакомился с ходом военно-морских учений Sea Breeze, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что Порошенко провел в Одесской области встречу с главкомом Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и посетил американский штабный корабль Mount Whitney.

"Президент на флагмане военно-морских сил Украины фрегате "Гетман Сагайдачный" вышел в открытое море, где ознакомился с ходом первых тактических учений тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время учений были отработаны тактическое развертывание и атака условного корабля противника во взаимодействии с авиацией ВМС Украины. В составе группы в учениях приняли участие шесть катеров.

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимают участие несколько тысяч военных из 19 стран.