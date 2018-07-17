На Украине отключился от сети один из реакторов Ровенской АЭС

Один из турбогенераторов второго энергоблока Ровенской АЭС был отключен от энергосети системой защиты на Украине , передает ФАН. Причина отключения пока неизвестна, однако уточняется, что авария не относится к категории опасной. "Действием электрической защиты генератора отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока N2 Ровенской АЭС. Автоматически блок разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения ТГ-4 выясняются", — говорится в сообщении. "Энергоатоме" пояснили, что в настоящий момент работают два энергоблока Ровенской АЭС. Никаких замечаний к сотрудникам или состоянию электростанции у компании нет.