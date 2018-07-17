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На Украине отключился от сети один из реакторов Ровенской АЭС
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На Украине отключился от сети один из реакторов Ровенской АЭС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Один из турбогенераторов второго энергоблока Ровенской АЭС был отключен от энергосети системой защиты на Украине, передает ФАН.
Причина отключения пока неизвестна, однако уточняется, что авария не относится к категории опасной.
"Действием электрической защиты генератора отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока N2 Ровенской АЭС. Автоматически блок разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения ТГ-4 выясняются", — говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" пояснили, что в настоящий момент работают два энергоблока Ровенской АЭС. Никаких замечаний к сотрудникам или состоянию электростанции у компании нет.
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