Украинские контрабандисты пересекали границу в обуви с подошвой, имитирующей копыта лося 

Украинские пограничники обнаружили обувь с подошвой, имитирующей копыта лося. Они считают, что находка является собственностью местных контрабандистов, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Gazeta.pl.
Пакет с искусственными копытами нашли сотрудники погранслужбы Волынской области недалеко от границы с Польшей. Подошвы имеют крепления, позволяющие надеть их на обувь и оставить лосиные следы.
Пограничники уверены, что изделия принадлежат местным контрабандистам. Чаще всего они занимаются незаконной перевозкой сигарет с Украины в Польшу.