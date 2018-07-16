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Украинские контрабандисты пересекали границу в обуви с подошвой, имитирующей копыта лося
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Украинские контрабандисты пересекали границу в обуви с подошвой, имитирующей копыта лося 

Клопс.Ru 16 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
Украинские пограничники обнаружили обувь с подошвой, имитирующей копыта лося. Они считают, что находка является собственностью местных контрабандистов, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Gazeta.pl.
Пакет с искусственными копытами нашли сотрудники погранслужбы Волынской области недалеко от границы с Польшей. Подошвы имеют крепления, позволяющие надеть их на обувь и оставить лосиные следы.
Пограничники уверены, что изделия принадлежат местным контрабандистам. Чаще всего они занимаются незаконной перевозкой сигарет с Украины в Польшу.
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