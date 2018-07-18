Морякам судна «Норд» разрешили покинуть Украину

Члены экипажа рыболовецкого судна "Норд", задержанного в марте украинскими пограничниками в Азовском море, могут покинуть территорию Украины, но только по украинским паспортам. Об этом сообщает агентство УНИАН.
"Экипажу судна "Норд" ничего не угрожает. К ним правоохранительные органы Автономной Республики Крым никаких претензий, скажем так, не имеют. С ними были проведены все необходимые процессуальные действия. Они являются свидетелями. На сегодняшний момент они как граждане Украины могут вполне на законных основаниях вернуться домой. Почему они этого не делают, это вопрос больше к ним", — заявил заместитель начальника управления прокуратуры АРК Егор Ребров. По его словам, у моряков есть паспорта Украины, выданные до 2014 года, и по ним они могут вернуться в Крым.
В конце июня с моряками встретилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она была "поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках".
Что касается капитана судна Владимира Горбенко, то его обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда с "временно оккупированной территории" (так на Украине называют Крым после воссоединения с Россией) и занятие незаконным рыбным промыслом. За это ему грозит штраф и до 5 лет лишения свободы.
Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта и отправлено в Бердянск. Капитан был арестован, но выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что в новых загранпаспортах их фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.