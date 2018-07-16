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Порошенко боится Ильича
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Порошенко боится Ильича 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Соответствующий указ №206/2018, как сообщают СМИ, был опубликован на сайте главы государства.
В документе Петр Порошенко умалчивает полное название ММК им. Зота Ильича, называя его «Мариупольский металлургический комбинат».
Стоит напомнить, что обозначенное предприятие ранее называлось комбинатом Ильича, причем, подразумевался, конечно же, Владимир Ильич Ленин.
Когда по Украине покатилась волна декоммунизаци, в Мариуполе симулировали переименование. Ильич в названии остался, но хитрые заводчане сделали вид, что имеется в виду Зот Ильич Некрасов, видный ученый-металлург.
Порошенко, видимо, что-то подозревает и на всякий случай никого из Ильичей в наградных документах не упоминает. От греха подальше, так сказать.
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