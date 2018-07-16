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В Ужгороде сгорел автомобиль офицера пограничной службы
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В Ужгороде сгорел автомобиль офицера пограничной службы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Автомобиль офицера государственной пограничной службы Украины сгорел в Ужгороде, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного ведомства.
"Сегодня ночью в Ужгороде произошло возгорание транспортного средства военнослужащего Госпогранслужбы. Автомобиль принадлежал офицеру внутренней и собственной безопасности. По предварительной информации, автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса… Таким образом противоправные элементы, скорее всего, пытаются оказать давление на пограничников", — говорится в сообщении.
В документе подчеркивается, что правоохранители «неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов, а это явно не нравится дельцам». При этом в ведомстве отметили, что попытки запугать пограничников — не редкость и нарушители все чаще прибегают к угрозам, уничтожению или повреждению личного имущества должностных лиц госпогранслужбы.
На месте происшествия ведется следствие.
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