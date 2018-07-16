Население Украины стремительно сокращается

Сайт называется Ukrainianpeopleleaks. Как утверждает портал «Обозреватель», данный сайт «публикует секретную информацию из анонимных источников».

Чехию, На сайте указано, что с момента его запуска — с 20 марта 2018 года — из страны уехало 337 168 украинцев. Отмечается, что украинцы с высшим образованием уезжают в Польшу Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. При этом 39,2% мигрантов выполняет элементарную работу, 24,7% — занимаются ремеслом, 16,5% — в сфере продаж и услуг.

Получаемая «заробитчанами» — украинскими трудовыми мигрантами — зарплата ниже, чем та, которую за аналогичную работу получают местные жители.

«Это плохо для страны, так как она теряет рабочую силу. Если речь идет именно о трудовых мигрантах, люди вернутся скорее всего. Другое дело, что трудовая миграция может перерасти в эмиграцию. Вот человек уехал, хорошо работал и остался там», — рассуждает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что вернуться на Украину трудовых мигрантов может заставить зарплата в 10 тыс. грн. (немногим больше 20 тыс. руб.).

«Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться», — заявил Гройсман.