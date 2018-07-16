Ещё
Население Украины стремительно сокращается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Население Украины стремительно сокращается 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Сайт называется Ukrainianpeopleleaks. Как утверждает портал «Обозреватель», данный сайт «публикует секретную информацию из анонимных источников».
На сайте указано, что с момента его запуска — с 20 марта 2018 года — из страны уехало 337 168 украинцев. Отмечается, что украинцы с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. При этом 39,2% мигрантов выполняет элементарную работу, 24,7% — занимаются ремеслом, 16,5% — в сфере продаж и услуг.
Получаемая «заробитчанами» — украинскими трудовыми мигрантами — зарплата ниже, чем та, которую за аналогичную работу получают местные жители.
«Это плохо для страны, так как она теряет рабочую силу. Если речь идет именно о трудовых мигрантах, люди вернутся скорее всего. Другое дело, что трудовая миграция может перерасти в эмиграцию. Вот человек уехал, хорошо работал и остался там», — рассуждает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что вернуться на Украину трудовых мигрантов может заставить зарплата в 10 тыс. грн. (немногим больше 20 тыс. руб.).
«Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться», — заявил Гройсман.
В то же время, как сообщал в прошлом году Росстат, средняя зарплата по России в июле 2017 года составила 39,355 тыс. руб.
Украина.ру: последние новости
Тимошенко провела тайную встречу с Коломойским Украинский омбудсмен предложила Порошенко провести обмен экипажа «Норд» Бессрочная голодовка: Савченко устроила скандал в суде после продления ареста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным73
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина437
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.16
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение