Что стало с Украинской Народной Республикой

Представители самых разных политических взглядов и движений буквально разрывали Украину на части в 1917-1920 годах ХХ века. Это были большевики, анархисты, белогвардейцы, сторонники Временного правительства и Центральной Рады, националисты и т.д. На территории страны было создано 16 самопровозглашенных республик, большинство из которых сейчас забыты. Однако Украинская Народная Республика (УНР) стоит особняком в этом ряду, поскольку ее считают прообразом нынешней украинской государственности. Что же происходило в УНР во времена Гражданской войны?

Центральная Рада и все, все, все…

Февральскую революцию 1917 года большинство украинцев восприняли вполне позитивно. В Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Временного правительства, утвердившегося тогда в Петрограде. Все органы прежней, царской, власти были упразднены. Понадобились новые административные и законодательные институты.

В этой обстановке начинается борьба за влияние между различными политическими движениями. Временное правительство назначило уездных и губернских комиссаров, которым было поручено взять власть в свои руки. Но местная политическая элита не была согласна с таким развитием событий. Поэтому 3 (16 — по новому стилю) марта 1917 года в Киеве было созвано собрание, в котором приняли участие руководители различных общественных объединений. А уже на следующий день они объявили о создании Украинской Центральной Рады — органа представительной власти, независимого от Временного правительства.

Киевский политический бомонд нуждался в дискуссионной площадке. Центральная Рада должна была скоординировать все национальные движения и не допустить раскола в общих рядах. Председателем нового органа власти стал историк Михаил Грушевский (1866-1934 гг.) И хотя в Раде было немало сторонников отделения Украины от России и создания полностью независимого государства, все же большинство участников собрания выступали за автономию в союзе с восточным соседом. Поэтому 7 (20) ноября 1917 года Рада заявила о создании Украинской Народной Республики в составе России.

Начались жаркие споры с Петроградом о границах нового административно-территориального образования. Александр Керенский (1881-1970 гг.) — глава Временного правительства — выделил Украине всего 5 губерний: Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую и часть Черниговской. Рада считала своей юрисдикцией еще и Херсон , Екатеринослав (ныне — Днепропетровск ), Харьков , а также ряд других регионов.

В 1917 году у большевиков не было заметного политического влияния в Киеве. Все их попытки утвердить свою власть в столице оказывались безрезультатными. Поэтому Первый всеукраинский съезд Советов состоялся в Харькове 11-12 (24-25) декабря. Делегаты провозгласили создание Украинской Советской Социалистической Республики.

Кроме того, в различных регионах страны были образованы: Западно-Украинская Народная республика, Донецко-Криворожская республика, Одесская республика и т.п.

Неизвестность, что будет дальше, и политический раскол страны привели к образованию множества административно-территориальных единиц, большинство из которых существовали лишь номинально. И лишь УНР выделялась на общем фоне декларативных заявлений как реальное государство.

УНР и Украинская Держава

История распорядилась так, что Украинская Народная Республика просуществовала с небольшим перерывом с 1917 по 1920 годы.

После Октябрьской революции, не желая вхождения в состав большевистской России, Центральная Рада провозгласила государственную независимость УНР 22 января (4 февраля) 1918 года. Вскоре Красная Армия захватила Киев, но не смогла там удержаться из-за вмешательства германских войск.

В целом, ситуация, когда власть меняется в течение нескольких дней, была характерной для Украины времен Гражданской войны. В стране одновременно друг с другом воевали:

Красная Армия;

боевые формирования атамана Симона Петлюры, который руководил Директорией Украинской Народной Республики в 1919-1920 годах;

германские оккупационные войска;

польские войска;

многочисленные бандформирования самых разных идеологий.

Весной 1918 года большую часть Украины контролировали немцы. Они решили упразднить УНР и утвердить во власти своего ставленника — гетмана Павла Скоропадского (1873-1945 гг.) Бывший генерал-лейтенант царской армии занимал высший государственный пост всего несколько месяцев. В это время страна носила название — Украинская Держава. Впрочем, после окончания Первой мировой войны Скоропадский лишился поддержки германского правительства.

14 декабря 1918 года УНР снова возродилась. Вскоре главой этого государства стал Симон Петлюра. Он вел непрекращающиеся бои с белыми, красными и анархистами, но его войска все же были разгромлены.

Поскольку 22 января 1919 года произошло формальное объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики, территория которой находилась под юрисдикцией Польши , в общую борьбу вступили еще и польские военные подразделения.

Большевики и Рижский договор

Военные столкновения между противоборствующими силами за власть над Украиной продолжались весь 1920 год. Постепенно Красная Армия взяла под контроль большую часть территории страны. Так УНР исчезла с карты Восточной Европы, а ее место заняла УССР.

В октябре 1920 года Польша и РСФСР заключили мир. А 18 марта 1921 года был подписан Рижский договор. Согласно этому документу, западную границу УССР установили по реке Збруч.

То есть, часть Украины досталась Польше. Большевики, измученные Гражданской войной не меньше своих противников, стремились поскорее завершить боевые действия. Вернуть территории, потерянные в результате подписания Рижского договора, удалось впоследствии, в результате событий, связанных со Второй мировой войной.

Приход большевиков к власти в Киеве и упразднение УНР многие украинские историки считают актом агрессии против независимой Украины. Хотя фактически речь идет о Гражданской войне и смуте, которая охватила многие страны бывшей Российской империи после революции.