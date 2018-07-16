Украинские пограничники не пустили в Крым авто, разыскиваемое Интерполом

"В пункт пропуска «Каланчак» прибыл Nissan Juke 2014 года выпуска под управлением нашего соотечественника (украинца — ред.). Мужчина направлялся в Крым. Во время совершения мер контроля в отношении украинца сработала база данных Интерпола. Оказалось, что указанная иномарка разыскивается правоохранительными органами Украины ", — сообщают украинские пограничники.

Автомобиль и водитель переданы национальной полиции, по факту задержания был проинформирован дежурный Интерпола.