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Украинский депутат, выгуливая питбуля около маленьких детей, избил женщину за замечание
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Украинский депутат, выгуливая питбуля около маленьких детей, избил женщину за замечание 

Свободная пресса 8 часов назад
Инцидент произошел в поселке Гостомель Киевской области. Депутат от партии «УКРОП» Николай Пасальский ударил по голове женщину, которая сделала ему замечание. Происшествие попало в камеры наружного наблюдения.
Как сообщает «Утро.ру», пострадавшая рассказала, что политик выгуливал своего питбуля там, где играли маленькие дети. Когда женщина попросила взять бойцовскую собаку на поводок, Пасальский сначала набросился на нее с бранью, а потом ударил в лицо. В результате украинка попала в больницу с сотрясением мозга.
В партии осудили действия политика и в настоящее время решают вопрос о его исключении.
Ранее «СП» писала, что депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош объявил о наборе детей в школу диверсантов. Одновременно с этим в Сети появилось видео с рекламой курса.
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