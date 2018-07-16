Украинский депутат, выгуливая питбуля около маленьких детей, избил женщину за замечание

Инцидент произошел в поселке Гостомель Киевской области. Депутат от партии «УКРОП» Николай Пасальский ударил по голове женщину, которая сделала ему замечание. Происшествие попало в камеры наружного наблюдения.

Как сообщает «Утро.ру», пострадавшая рассказала, что политик выгуливал своего питбуля там, где играли маленькие дети. Когда женщина попросила взять бойцовскую собаку на поводок, Пасальский сначала набросился на нее с бранью, а потом ударил в лицо. В результате украинка попала в больницу с сотрясением мозга.

В партии осудили действия политика и в настоящее время решают вопрос о его исключении.